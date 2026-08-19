НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП (оновлено)

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Про це повідомили у пресцентрі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Більше інформації щодо спецоперації наразі не відомо.

Деталі НАБУ обіцяє надати згодом.

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Інсайд від Железняка

Як інформує нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, спецоперація проводиться не щодо членів коаліції чи "Слуги народу".

"Говорять по члену формальної коаліції. Діючий депутат з екс-ОПЗЖ. Дуже відомий забудовник ) А ось по заступнику(ці) ОП дуже неочікувано", - надає перші подробиці нардеп.

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