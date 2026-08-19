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Новини Боротьба з корупцією Національне антикорупційне бюро
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НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП (оновлено)

У керівника підрозділу НАБУ вдома виявили прослушку

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Про це повідомили у пресцентрі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Більше інформації щодо спецоперації наразі не відомо.

Деталі НАБУ обіцяє надати згодом.

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Інсайд від Железняка

Як інформує нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, спецоперація проводиться не щодо членів коаліції чи "Слуги народу".

"Говорять по члену формальної коаліції. Діючий депутат з екс-ОПЗЖ. Дуже відомий забудовник ) А ось по заступнику(ці) ОП дуже неочікувано", - надає перші подробиці нардеп.

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Автор: 

НАБУ (4441) корупція (3617) САП (1015) Офіс Президента (2003)
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Топ коментарі
+15
Всю зекоманду під трибунал,опезеже в расход із конфіскацією
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19.08.2026 08:50 Відповісти
+14
Татарова зловили?
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19.08.2026 08:51 Відповісти
+13
Це лайно попробуй злови. Воно падло не тоне. Хоча статей на ньому висить на три пожиттєвих.
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19.08.2026 08:59 Відповісти

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