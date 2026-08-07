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Новини Боротьба з корупцією Корупція в оборонних закупівлях
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Федоров: "Корупція - це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну"

Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров назвав корупцію однією з головних внутрішніх перешкод, яка заважає швидкому завершенню війни.

Про це він сказав у подкасті з волонтером і блогером Сергієм Стерненком, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик побороти корупцію 

За словами ексурядовця, системні зловживання впливають на якість державних рішень, зокрема й кадрових, коли ефективні та фахові люди залишаються поза процесами.

"Корупція - це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну. Ми повинні її (корупцію, - ред.) побороти, і нам буде легше зупинити війну...  Це ж потім впливає на кадрові рішення — що ефективні люди не потрібні на різних посадах, і мова зараз не про Міністерство оборони, а в цілому. І насправді ця голка, скажімо, криється і в ОПК, і в "Укроборонпромі", і в напрямках, які пов’язані із закупівлями. Я впевнений, що там буде результат — я про це вже неодноразово говорив, — що люди будуть покарані, і задача правоохоронців зараз — усе для цього робити й продовжувати це робити. Тому що це постійний процес. Тому що, яку б ти не створював систему, приходять люди, які намагаються її хакнути зі сторони. Навіть не зсередини, а зі сторони",- сказав Федоров.

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Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Топ коментарі
+55
Воин? Это воин? Прикольно это слышать от человека, заявлявшего "Я член команды Зеленского. Я 7 лет верно служил Зеленскому (а не стране и народу). Я остаюсь членом команды Зеленского дальше". Какая-то мифическая коррупция без фамилий и персоналий. Наверное это какие-то неизвестные инопланетяне.

Все это бла-бла-*** для лохов, которые развесили уши.
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07.08.2026 21:44 Відповісти
+38
Ми від початку знали що банда зеленського привела війну в країну і фактично вбиває українці набиваючи кишені краденим
Але Федоров частина банди. Вірний солдат
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07.08.2026 21:31 Відповісти
+26
Я навіть знаю хто корупцію в Україні очолив...
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07.08.2026 21:34 Відповісти

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