Федоров: "Корупція - це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну"

Колишній міністр оборони Михайло Федоров назвав корупцію однією з головних внутрішніх перешкод, яка заважає швидкому завершенню війни.

Про це він сказав у подкасті з волонтером і блогером Сергієм Стерненком, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик побороти корупцію

За словами ексурядовця, системні зловживання впливають на якість державних рішень, зокрема й кадрових, коли ефективні та фахові люди залишаються поза процесами.

"Корупція - це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну. Ми повинні її (корупцію, - ред.) побороти, і нам буде легше зупинити війну... Це ж потім впливає на кадрові рішення — що ефективні люди не потрібні на різних посадах, і мова зараз не про Міністерство оборони, а в цілому. І насправді ця голка, скажімо, криється і в ОПК, і в "Укроборонпромі", і в напрямках, які пов’язані із закупівлями. Я впевнений, що там буде результат — я про це вже неодноразово говорив, — що люди будуть покарані, і задача правоохоронців зараз — усе для цього робити й продовжувати це робити. Тому що це постійний процес. Тому що, яку б ти не створював систему, приходять люди, які намагаються її хакнути зі сторони. Навіть не зсередини, а зі сторони",- сказав Федоров.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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