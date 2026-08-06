Федоров прокоментував шанси знову очолити Міноборони

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не виключає можливості знову очолити оборонне відомство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у подкасті з волонтером і блогером Сергієм Стерненком, який вийшов 6 серпня.

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Можливе повернення до Міністерства оборони

На запитання про повернення до посади Федоров зазначив, що наразі не може категорично відмовитися від такого сценарію.

"Я зараз не маю жодного морального права займатися чимось іншим, тому що поки люди боряться за завтрашній день і лунає моє прізвище, люди вірять, що це можна зробити, і сьогодні немає чіткого ні, я вважаю, що в нас завжди є шанси", - сказав він.

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Потреба у повноцінному міністрі оборони

Водночас ексміністр наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати повноцінного керівника оборонного відомства.

За його словами, зараз обов'язки міністра виконує тимчасовий очільник, який може брати участь у засіданнях уряду, але не має права голосу під час ухвалення рішень.

"Коли парламент вийде з канікул, він повинен прийняти рішення. Треба зустрічатися з партнерами, приймати рішення. Дуже важливо, щоб в України, яка воює, з'явився міністр оборони", - зазначив Федоров.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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