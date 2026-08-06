Федоров прокомментировал шансы вновь возглавить Минобороны
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не исключает возможности вновь возглавить оборонное ведомство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко, который вышел 6 августа.
Возможное возвращение в Министерство обороны
На вопрос о возвращении на должность Федоров отметил, что пока не может категорически отказаться от такого сценария.
"У меня сейчас нет никакого морального права заниматься чем-то другим, потому что пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет четкого "нет", я считаю, что у нас всегда есть шансы", — сказал он.
Необходимость в полноценном министре обороны
В то же время экс-министр подчеркнул, что Украина должна как можно скорее получить полноценного руководителя оборонного ведомства.
По его словам, сейчас обязанности министра исполняет временный руководитель, который может участвовать в заседаниях правительства, но не имеет права голоса при принятии решений.
"Когда парламент вернется с каникул, он должен принять решение. Нужно встречаться с партнерами, принимать решения. Очень важно, чтобы у воюющей Украины появился министр обороны", — отметил Федоров.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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Valerii Prozapas
- До протестувальників не вийду, про корупційні схеми не розповім, хто розкрадає на оборонних закупівлях не скажу, слава Зеленському!
- О, боже, це він! Без цього реформатора нам *****!
Вірніт! ....
вам не здається, що це занадто навіть для нашої шизофренії?
Саме тому ти сказав що до них не підеш? Ніяких протиріч не помітно?