Федоров прокомментировал шансы вновь возглавить Минобороны

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не исключает возможности вновь возглавить оборонное ведомство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко, который вышел 6 августа.

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Возможное возвращение в Министерство обороны

На вопрос о возвращении на должность Федоров отметил, что пока не может категорически отказаться от такого сценария.

"У меня сейчас нет никакого морального права заниматься чем-то другим, потому что пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет четкого "нет", я считаю, что у нас всегда есть шансы", — сказал он.

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Необходимость в полноценном министре обороны

В то же время экс-министр подчеркнул, что Украина должна как можно скорее получить полноценного руководителя оборонного ведомства.

По его словам, сейчас обязанности министра исполняет временный руководитель, который может участвовать в заседаниях правительства, но не имеет права голоса при принятии решений.

"Когда парламент вернется с каникул, он должен принять решение. Нужно встречаться с партнерами, принимать решения. Очень важно, чтобы у воюющей Украины появился министр обороны", — отметил Федоров.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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