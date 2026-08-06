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Новости Отставка Федорова
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Федоров прокомментировал шансы вновь возглавить Минобороны

Экс-министр Федоров допустил возможность вновь возглавить Минобороны

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не исключает возможности вновь возглавить оборонное ведомство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко, который вышел 6 августа.

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Возможное возвращение в Министерство обороны

На вопрос о возвращении на должность Федоров отметил, что пока не может категорически отказаться от такого сценария.

"У меня сейчас нет никакого морального права заниматься чем-то другим, потому что пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет четкого "нет", я считаю, что у нас всегда есть шансы", — сказал он.

Читайте: Зеленский проиграл бы Федорову во втором туре выборов: 63,8% против 36,2% голосов, — СОЦИС

Необходимость в полноценном министре обороны

В то же время экс-министр подчеркнул, что Украина должна как можно скорее получить полноценного руководителя оборонного ведомства.

По его словам, сейчас обязанности министра исполняет временный руководитель, который может участвовать в заседаниях правительства, но не имеет права голоса при принятии решений.

"Когда парламент вернется с каникул, он должен принять решение. Нужно встречаться с партнерами, принимать решения. Очень важно, чтобы у воюющей Украины появился министр обороны", — отметил Федоров.

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Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Минобороны (9999) Стерненко Сергей (434) Федоров Михаил (948)
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Топ комментарии
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Valerii Prozapas





- До протестувальників не вийду, про корупційні схеми не розповім, хто розкрадає на оборонних закупівлях не скажу, слава Зеленському!

- О, боже, це він! Без цього реформатора нам *****!
Вірніт! ....

вам не здається, що це занадто навіть для нашої шизофренії?
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06.08.2026 22:29 Ответить
+18
Федоров це команда Зеленського.
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06.08.2026 22:35 Ответить
+14
Я зараз не маю жодного морального права займатися чимось іншим, тому що поки люди боряться за завтрашній день і лунає моє прізвище.....

Саме тому ти сказав що до них не підеш? Ніяких протиріч не помітно?
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06.08.2026 22:30 Ответить

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