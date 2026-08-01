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Новости Отставка Федорова
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Федоров об отставке: Не пойду в оппозицию к Зеленскому и не буду выходить к митингующим

Федоров не хочет входить в оппозицию к Зеленскому

Бывший глава оборонного ведомства Михаил Федоров, чья отставка с должности вызвала волну массовых акций протеста, публично отказался переходить в оппозицию к Владимиру Зеленскому в условиях военного положения. Кроме того, чиновник отметил, что воздержится от встреч с участниками пикетов, выступающими за его восстановление в должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The New York Times, опубликованном в пятницу, 31 июля.

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"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику", — отметил Федоров.

Он добавил, что не рассматривает ситуацию "как политическую борьбу" и в то же время подчеркнул, что не вернется в команду Зеленского — разве что его восстановят в должности министра обороны.

Он также заявил, что хочет, чтобы участники митингов на акциях сосредоточивались не на его должности, а на стратегии ведения войны.

Как сообщалось, накануне в Киеве прошел протестный марш против отставки Федорова.

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Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

митинг (2553) отставка (3241) Федоров Михаил (938)
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Топ комментарии
+24
Це шоу для лохторату,хто ще не зрозумів!
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01.08.2026 11:13 Ответить
+22
От все, ось такий у нас борцун Хвьодоров.
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01.08.2026 11:16 Ответить
+21
«Я не я і хата не моя»)
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01.08.2026 11:11 Ответить

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