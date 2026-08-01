Федоров об отставке: Не пойду в оппозицию к Зеленскому и не буду выходить к митингующим
Бывший глава оборонного ведомства Михаил Федоров, чья отставка с должности вызвала волну массовых акций протеста, публично отказался переходить в оппозицию к Владимиру Зеленскому в условиях военного положения. Кроме того, чиновник отметил, что воздержится от встреч с участниками пикетов, выступающими за его восстановление в должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The New York Times, опубликованном в пятницу, 31 июля.
"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику", — отметил Федоров.
Он добавил, что не рассматривает ситуацию "как политическую борьбу" и в то же время подчеркнул, что не вернется в команду Зеленского — разве что его восстановят в должности министра обороны.
Он также заявил, что хочет, чтобы участники митингов на акциях сосредоточивались не на его должности, а на стратегии ведения войны.
Как сообщалось, накануне в Киеве прошел протестный марш против отставки Федорова.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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