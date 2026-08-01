Федоров об отставке: Не пойду в оппозицию к Зеленскому и не буду выходить к митингующим

Бывший глава оборонного ведомства Михаил Федоров, чья отставка с должности вызвала волну массовых акций протеста, публично отказался переходить в оппозицию к Владимиру Зеленскому в условиях военного положения. Кроме того, чиновник отметил, что воздержится от встреч с участниками пикетов, выступающими за его восстановление в должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The New York Times, опубликованном в пятницу, 31 июля.

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"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику", — отметил Федоров.

Он добавил, что не рассматривает ситуацию "как политическую борьбу" и в то же время подчеркнул, что не вернется в команду Зеленского — разве что его восстановят в должности министра обороны.

Он также заявил, что хочет, чтобы участники митингов на акциях сосредоточивались не на его должности, а на стратегии ведения войны.

Как сообщалось, накануне в Киеве прошел протестный марш против отставки Федорова.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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