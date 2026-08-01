Федоров про відставку: Не піду в опозицію до Зеленського та не виходитиму до мітингарів

Ексочільник оборонного відомства Михайло Федоров, чия відставка із посади викликала хвилю масових акцій протесту, публічно відмовився від переходу в опозицію до Володимира Зеленського в умовах воєнного стану. Крім того, посадовець зазначив, що утримається від зустрічей із пікетувальниками, які виступають за його поновлення на посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він в інтерв'ю The New York Times, оприлюдненому в п'ятницю, 31 липня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику", - зазначив Федоров.

Він додав, що не розглядає ситуацію "як політичну боротьбу" і водночас наголосив, що не повернеться в команду Зеленського - хіба що його поновлять на посаді міністра оборони.

Він також заявив, що прагне, щоб мітингарі на акціях зосереджувалися не на його посаді, а на стратегії ведення війни.

Як повідомлялося, напередодні у Києві відбувся протестний марш проти відставки Федорова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каленюк про протест у Києві: Президент має перестати "сцяти в очі" і пояснити реальну причину звільнення Федорова. ВІДЕО+ФОТО

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: "Міша не буде заважати картонковому майдану з гаслами про відставку Президента. Йому подобається", - "слуга народу" Богуцька