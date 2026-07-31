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Протестний марш проти відставки Федорова стартував у Києві: "Ідемо до реформ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві розпочалася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Подробиці
Учасники розпочали ходу від пам’ятника Шевченку до площі Івана Франка та скандують: "Ідемо до реформ".
Вимоги учасників
Організатор акції Дмитро Козятинський у зверненні заявив, що ця хода, перш за все, за комунікацію, діалог та реформи.
"За те, щоб наша країна мала якусь стратегічну візію, щоб наша країна змогла з цієї неприємної ситуації вийти сильнішою, і щоб ми перемогли нашого ворога", - наголосив він.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Топ коментарі
+9 Дід Степан
показати весь коментар31.07.2026 19:42 Відповісти Посилання
+5 Татьяна Рогова
показати весь коментар31.07.2026 20:04 Відповісти Посилання
+4 Комік Прикольний
показати весь коментар31.07.2026 19:45 Відповісти Посилання
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