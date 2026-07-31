Протестный марш против отставки Федорова стартовал в Киеве: "Идем к реформам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве началось протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Участники начали шествие от памятника Шевченко к площади Ивана Франко и скандируют: "Идем к реформам".

Требования участников

Организатор акции Дмитрий Козятинский в обращении заявивл, что это шествие, прежде всего, за коммуникацию, диалог и реформы.

"За то, чтобы наша страна имела какое-то стратегическое видение, чтобы наша страна смогла из этой неприятной ситуации выйти сильнее, и чтобы мы победили нашего врага", - подчеркнул он..

















После завершения шествия участники акции пришли на площадь Ивана Франко.









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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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