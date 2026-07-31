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Новости Отставка Федорова
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Протестный марш против отставки Федорова стартовал в Киеве: "Идем к реформам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве началось протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Участники начали шествие от памятника Шевченко к площади Ивана Франко и скандируют: "Идем к реформам".

Требования участников

Организатор акции Дмитрий Козятинский в обращении заявивл, что это шествие, прежде всего, за коммуникацию, диалог и реформы.

"За то, чтобы наша страна имела какое-то стратегическое видение, чтобы наша страна смогла из этой неприятной ситуации выйти сильнее, и чтобы мы победили нашего врага", - подчеркнул он..

Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова

Протестна хода у Києві проти відставки Федорова

Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова

Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова

После завершения шествия участники акции пришли на площадь Ивана Франко.

Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова
Протестна хода у Києві проти відставки Федорова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федоров заявил, что во время войны не перейдет в оппозицию к Зеленскому: "Не хочу искусственного втягивания в политику"

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: "Миша не будет мешать картонному майдану с лозунгами об отставке президента. Ему это нравится", — "слуга народа" Богуцкая

Автор: 

Киев (27153) протест (5984) Федоров Михаил (931)
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Топ комментарии
+12
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31.07.2026 19:42 Ответить
+7
Угу, "Народ і партія - єдіни!"
Коли вже побачимо на картонках "Зелю геть"
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31.07.2026 19:58 Ответить
+6
А хтось казав, що під час війни такі масові заходи і протести заборонені. Чи, як завжди, не всім?
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31.07.2026 19:45 Ответить

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