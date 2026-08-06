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Новости Выборы в Украине
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Зеленский занимает 9 место по уровню доверия и проигрывает Залужному, Федорову и Буданову во втором туре, - СОЦИС. ИНФОГРАФИКА

Зеленский или Федоров: кого поддержали бы украинцы на президентских выборах?

В случае проведения президентских выборов в ближайшее время и выхода во второй тур бывшего министра обороны Михаила Федорова и действующего президента Зеленского большинство украинцев готовы поддержать кандидатуру Федорова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИС.

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Подробности

Респондентов спросили, за кого бы они отдали свой голос, если во второй тур выборов президента Украины выйдут Михаил Федоров и Владимир Зеленский.

Читайте: В городах Украины 20-й день подряд прошли массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОрепортаж

Так, 43,4% украинцев готовы поддержать Михаила Федорова, действующего главу государства Зеленского — 24,7%.

15% опрошенных — против обоих. 13,2% отказались отвечать или не определились. Еще 3,2% не стали бы участвовать в голосовании.

Также социологи провели симуляцию выборов. 

Так, среди тех, кто определился, 63,8% готовы поддержать Михаила Федорова, 36,2% — Зеленского.

За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду?

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Также Зеленский проиграл бы во втором туре выборов Валерию Залужному и Кириллу Буданову.

Кому Зеленський програв би у другому турі виборів?
Кому Зеленський програв би у другому турі виборів?

Уровень доверия

Действующий глава государства занимает 9 место по уровню доверия украинцев.

В лидерах – Михаил Федоров, Валерий Залужный и Михаил Драпатый.

Рівень довіри до Зеленського

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Методология

Опрос проводился 28 июля – 2 августа 2026 года. Всего опрошено 2 000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

Читайте: Федоров заявил, что не пойдет в оппозицию к Зеленскому и не будет выходить к участникам митингов

Автор: 

выборы (24306) Зеленский Владимир (25461) опрос (3119) СОЦИС (76) Федоров Михаил (948)
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Топ комментарии
+31
Як задовбали ці опитування країна на грані виживання а зелена мерзота все про выбори і журналюги підігрують зеленому мерзотнику
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06.08.2026 12:44 Ответить
+18
Країна Нескінченного Ідіотизму.
😡😡😡
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06.08.2026 12:48 Ответить
+15
Да Зеленский любому проиграет во втором туре, даже Арестовичу и Данилко. Его реальный рейтинг, а не нарисованный, находится на уровне 5-10% Лично я знаю только 8 человек, который готовы опять голосовать за ЗЕ - 7 из них живут за границей, а 1 - забронированный мент. Думайте.
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06.08.2026 12:50 Ответить

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