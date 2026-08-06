Зеленский занимает 9 место по уровню доверия и проигрывает Залужному, Федорову и Буданову во втором туре, - СОЦИС. ИНФОГРАФИКА

В случае проведения президентских выборов в ближайшее время и выхода во второй тур бывшего министра обороны Михаила Федорова и действующего президента Зеленского большинство украинцев готовы поддержать кандидатуру Федорова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИС.

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Подробности

Респондентов спросили, за кого бы они отдали свой голос, если во второй тур выборов президента Украины выйдут Михаил Федоров и Владимир Зеленский.

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Так, 43,4% украинцев готовы поддержать Михаила Федорова, действующего главу государства Зеленского — 24,7%.

15% опрошенных — против обоих. 13,2% отказались отвечать или не определились. Еще 3,2% не стали бы участвовать в голосовании.

Также социологи провели симуляцию выборов.

Так, среди тех, кто определился, 63,8% готовы поддержать Михаила Федорова, 36,2% — Зеленского.

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Также Зеленский проиграл бы во втором туре выборов Валерию Залужному и Кириллу Буданову.





Уровень доверия

Действующий глава государства занимает 9 место по уровню доверия украинцев.

В лидерах – Михаил Федоров, Валерий Залужный и Михаил Драпатый.

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Методология

Опрос проводился 28 июля – 2 августа 2026 года. Всего опрошено 2 000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

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