Зеленский занимает 9 место по уровню доверия и проигрывает Залужному, Федорову и Буданову во втором туре, - СОЦИС. ИНФОГРАФИКА
В случае проведения президентских выборов в ближайшее время и выхода во второй тур бывшего министра обороны Михаила Федорова и действующего президента Зеленского большинство украинцев готовы поддержать кандидатуру Федорова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИС.
Подробности
Респондентов спросили, за кого бы они отдали свой голос, если во второй тур выборов президента Украины выйдут Михаил Федоров и Владимир Зеленский.
Так, 43,4% украинцев готовы поддержать Михаила Федорова, действующего главу государства Зеленского — 24,7%.
15% опрошенных — против обоих. 13,2% отказались отвечать или не определились. Еще 3,2% не стали бы участвовать в голосовании.
Также социологи провели симуляцию выборов.
Так, среди тех, кто определился, 63,8% готовы поддержать Михаила Федорова, 36,2% — Зеленского.
Также Зеленский проиграл бы во втором туре выборов Валерию Залужному и Кириллу Буданову.
Уровень доверия
Действующий глава государства занимает 9 место по уровню доверия украинцев.
В лидерах – Михаил Федоров, Валерий Залужный и Михаил Драпатый.
Методология
Опрос проводился 28 июля – 2 августа 2026 года. Всего опрошено 2 000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.
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