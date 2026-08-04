В городах Украины 20-й день подряд прошли массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ
4 августа уже двадцатый день подряд люди вышли на протесты против отставки Михаила Федорова и с требованием его возвращения на пост министра обороны.
Цензор.НЕТ собрал информацию о протестах из разных городов Украины.
Протесты против отставки Федорова
В Днепре около 50 горожан присоединились к акции поддержки, пишет "Суспільне". Среди протестующих были ветераны войны с Россией. Участники держали плакаты и обращались к властям.
"Украине нужны эффективные реформаторы", - заявляют протестующие.
Во время акции люди исполнили гимн Украины и почтили память погибших минутой молчания.
В Ивано-Франковске, несмотря на жару, люди также вышли на митинг. Они подчеркнули, что одно из требований уже выполнено, однако главным остается возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны.
Участники митинга держали плакаты с надписями о необходимости его возвращения и призывали власть отреагировать на обращение общества.
"Мы кричим, потому что вы молчите", - подчеркивают участники акции.
В Ужгороде также прошла мирная акция. Люди держали плакаты с требованиями вернуть Федорова и призывами к переменам.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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