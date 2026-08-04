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Новости Фото Отставка Федорова
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В городах Украины 20-й день подряд прошли массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа уже двадцатый день подряд люди вышли на протесты против отставки Михаила Федорова и с требованием его возвращения на пост министра обороны.

Цензор.НЕТ собрал информацию о протестах из разных городов Украины.

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Протесты против отставки Федорова

В Днепре около 50 горожан присоединились к акции поддержки, пишет "Суспільне". Среди протестующих были ветераны войны с Россией. Участники держали плакаты и обращались к властям.

"Украине нужны эффективные реформаторы", - заявляют протестующие.

Во время акции люди исполнили гимн Украины и почтили память погибших минутой молчания.

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В Ивано-Франковске, несмотря на жару, люди также вышли на митинг. Они подчеркнули, что одно из требований уже выполнено, однако главным остается возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны.

Участники митинга держали плакаты с надписями о необходимости его возвращения и призывали власть отреагировать на обращение общества.

"Мы кричим, потому что вы молчите", - подчеркивают участники акции.

В Ужгороде также прошла мирная акция. Люди держали плакаты с требованиями вернуть Федорова и призывами к переменам.

Митинги против отставки Федорова

Митинги против отставки Федорова

Митинги против отставки Федорова

Митинги против отставки Федорова

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Днепр (4780) Ивано-Франковск (866) протест (5991) Ивано-Франковская область (1045) Федоров Михаил (943) Днепропетровская область (5586) Днепровский район (461) Ивано-Франковский район (52)
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