В городах Украины 20-й день подряд прошли массовые митинги против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 августа уже двадцатый день подряд люди вышли на протесты против отставки Михаила Федорова и с требованием его возвращения на пост министра обороны.

Цензор.НЕТ собрал информацию о протестах из разных городов Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Протесты против отставки Федорова

В Днепре около 50 горожан присоединились к акции поддержки, пишет "Суспільне". Среди протестующих были ветераны войны с Россией. Участники держали плакаты и обращались к властям.

"Украине нужны эффективные реформаторы", - заявляют протестующие.

Во время акции люди исполнили гимн Украины и почтили память погибших минутой молчания.

Читайте также: Федоров заявил, что не пойдет в оппозицию к Зеленскому и не будет выходить к митингующим

В Ивано-Франковске, несмотря на жару, люди также вышли на митинг. Они подчеркнули, что одно из требований уже выполнено, однако главным остается возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны.

Участники митинга держали плакаты с надписями о необходимости его возвращения и призывали власть отреагировать на обращение общества.

"Мы кричим, потому что вы молчите", - подчеркивают участники акции.

В Ужгороде также прошла мирная акция. Люди держали плакаты с требованиями вернуть Федорова и призывами к переменам.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Смотрите также: Каленюк о протесте в Киеве: Президент должен перестать "сцить в глаза" и объяснить реальную причину увольнения Федорова. ВИДЕО+ФОТО