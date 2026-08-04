У містах України 20-й день поспіль пройшли масові мітинги проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж
4 серпня вже двадцятий день поспіль люди вийшли на протести проти відставки Михайла Федорова та з вимогою його повернення на посаду міністра оборони.
Цензор.НЕТ зібрав інформацію про протести з різних міст України.
Протести проти відставки Федорова
У Дніпрі близько 50 містян долучилися до акції підтримки, пише "Суспільне". Серед протестувальників були ветерани війни з Росією. Учасники тримали плакати та зверталися до влади.
"Україні потрібні ефективні реформатори", – заявляють протестувальники.
Під час акції люди виконали гімн України та вшанували загиблих хвилиною мовчання.
В Івано-Франківську попри спеку люди також вийшли на мітинг. Вони наголосили, що одна з вимог уже виконана, однак головною залишається повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони.
Мітингувальники тримали плакати з написами про необхідність його повернення та закликали владу реагувати на звернення суспільства.
"Ми кричимо, бо ви мовчите", – наголошують учасники акції.
В Ужгороді також також пройшла мирна акція. Люди тримали плакати з вимогами повернути Федорова та закликами до змін.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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