У містах України 20-й день поспіль пройшли масові мітинги проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

4 серпня вже двадцятий день поспіль люди вийшли на протести проти відставки Михайла Федорова та з вимогою його повернення на посаду міністра оборони.

Цензор.НЕТ зібрав інформацію про протести з різних міст України.

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Протести проти відставки Федорова

У Дніпрі близько 50 містян долучилися до акції підтримки, пише "Суспільне". Серед протестувальників були ветерани війни з Росією. Учасники тримали плакати та зверталися до влади.

"Україні потрібні ефективні реформатори", – заявляють протестувальники.

Під час акції люди виконали гімн України та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

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В Івано-Франківську попри спеку люди також вийшли на мітинг. Вони наголосили, що одна з вимог уже виконана, однак головною залишається повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони.

Мітингувальники тримали плакати з написами про необхідність його повернення та закликали владу реагувати на звернення суспільства.

"Ми кричимо, бо ви мовчите", – наголошують учасники акції.

В Ужгороді також також пройшла мирна акція. Люди тримали плакати з вимогами повернути Федорова та закликами до змін.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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