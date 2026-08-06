"Блок Залужного" и "блок Федорова" лидируют в рейтинге электоральных симпатий украинцев, - СОЦИС. ИНФОГРАФИКА

Украинцы ответили, за какую политическую силу они готовы проголосовать на парламентских выборах, если такие состоятся в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС", передает Цензор.НЕТ.

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Результаты

Так, "блок Залужного" готовы поддержать 14,5% респондентов, "блок Федорова" — 13,3%, "Слугу народа" — 9,5%, "блок Буданова" — 7,3%, "Европейскую Солидарность" — 5,2%, блок Разумкова "Разумная политика" — 5%, "блок Кима и Терехова" — 5%.

Также социологи провели симуляцию выборов. Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, такие результаты:

"Блок Залужного" готовы поддержать 19,4%, "блок Федорова" — 17,9%, "Слугу народа" — 12,7%, "блок Буданова" — 9,7%, "Европейскую солидарность" — 7%, блок Разумкова "Разумная политика" — 6,7%, "блок Кима и Терехова" — 6,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5%-ный барьер.

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Методология

Опрос проводился 28 июля – 2 августа 2026 года. Всего опрошено 2 000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

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