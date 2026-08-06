"Блок Залужного" та "блок Федорова" лідирують у рейтингу електоральних симпатій українців, - СОЦИС. ІНФОГРАФІКА

Українці відповіли, за яку політичну готову силу готові проголосувати на виборах до парламенту, якщо такі відбудуться найближчим часом.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС", передає Цензор.НЕТ.

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Результати

Так, "блок Залужного" готові підтримати 14,5% респондентів, "блок Федорова" - 13,3%, "Слугу народу" - 9,5%, "блок Буданова" - 7,3%, "Європейську Солідарність" - 5,2%, блок Разумкова "Розумна політика" - 5%, "блок Кіма та Терехова" - 5%.

Також соціологи зімітували вибори. Серед тих, хто визначився і піде на вибори, такі результати:

"Блок Залужного" готові підтримати 19,4%, "блок Федорова" - 17,9%, "Слугу народу" - 12,7%, "блок Буданова" - 9,7%, "Європейську Солідарність" - 7%, блок Разумкова "Розумна політика" - 6,7%, "блок Кіма та Терехова" - 6,7%.

Інші політичні сили не долають 5%-й бар'єр.

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Методологія

Опитування проводилося 28 липня - 2 серпня 2026 року. Всього опитано 2 000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

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