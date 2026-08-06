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"Блок Залужного" та "блок Федорова" лідирують у рейтингу електоральних симпатій українців, - СОЦИС. ІНФОГРАФІКА

За кого українці готові проголосувати на виборах в Раду?

Українці відповіли, за яку політичну готову силу готові проголосувати на виборах до парламенту, якщо такі відбудуться найближчим часом.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС", передає Цензор.НЕТ.

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Результати

Так, "блок Залужного" готові підтримати 14,5% респондентів, "блок Федорова" - 13,3%, "Слугу народу" - 9,5%, "блок Буданова" - 7,3%, "Європейську Солідарність" - 5,2%, блок Разумкова "Розумна політика" - 5%, "блок Кіма та Терехова" - 5%. 

Також соціологи зімітували вибори. Серед тих, хто визначився і піде на вибори, такі результати:

"Блок Залужного" готові підтримати 19,4%, "блок Федорова" - 17,9%, "Слугу народу" - 12,7%, "блок Буданова" - 9,7%, "Європейську Солідарність" - 7%, блок Разумкова "Розумна політика" - 6,7%, "блок Кіма та Терехова" - 6,7%.

Інші політичні сили не долають 5%-й бар'єр.

За кого українці готові проголосувати на виборах в Раду?

Читайте: Рівень довіри до Зеленського знизився: 55% - довіряють, а 40% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 28 липня - 2 серпня 2026 року. Всього опитано 2 000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 44% українців вважають, що насамперед, коли це буде можливо, варто провести вибори президента, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

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ВР (11559) вибори (6149) опитування (1989) СОЦИС (73)
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Топ коментарі
+44
О господи - блок Залужного, блок Федорова. Оце видно зразу дармоїдів, що проводять оцінку навіть не існуючим партіям. А це ж і не безкоштовно.
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06.08.2026 12:14 Відповісти
+44
Тобто лідирують партії яких не існує і у яких не має ніяких політичних програм… цікаво 🤔
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06.08.2026 12:16 Відповісти
+24
А Буданов, Разумков...
Просто люта маячня від якогось "центру соціальних та маркетингових досліджень".
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06.08.2026 12:25 Відповісти

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