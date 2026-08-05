Рівень довіри до Зеленського знизився: 55% - довіряють, а 40% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

55% українців заявили, що довіряють президенту Володимиру Зеленському. Не довіряють - 40%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

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Подробиці

Соціологи зазначили, що востаннє ставили запитання у травні, тоді 61% довіряв, а 34% не довіряли.

"Проте у травні, по-перше, ми також ставили запитання про довіру і іншим публічним особам, крім В. Зеленського. За нашими спостереженнями, це може створювати контекст, коли В. Зеленський сприймається трохи краще (тобто люди чують інші прізвища, до яких ставлення гірше, і на їх тлі сприйняття В. Зеленського трохи краще). По-друге, тоді ми також крім прізвища зачитували і короткий опис людини. Для В. Зеленського ми "нагадували", що він є Президентом. У частини респондентів це може активувати погляд на нього як уособлення інституції, через що ставлення стає краще (оскільки зараз війна і ми маємо єднатися)", - пояснили там.

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Тому, зазначили у КМІС, коректним буде порівняння із квітнем, коли ставили запитання у такому формулюванні, як і зараз.

"У квітні 58% довіряли і 36% не довіряли, баланс становив +22%. Тобто порівняно із квітнем ми також фіксуємо зниження довіри В. Зеленському. Проте ми принаймні наразі не спостерігаємо саме обвалу довіри через резонансні кадрові рішення, що могли очікувати деякі політики, експерти та оглядачі. Водночас ми можемо дещо недооцінювати вплив кадрових рішень і протестів на зниження довіри, оскільки, наприклад, у червні-першій половині липня могло бути деяке зростання довіри (на тлі ударів по російській логістиці тощо). Тобто якби у нас було опитуванні на початку липня і воно фіксувало б вищу довіру (ніж навесні), то порівняно із ним величина зниження виглядала би вище. Крім того, зниження довіри ймовірно компенсувалося тим, що В. Зеленський частково задовольнив вимоги протестуючих, а також його успішними зустрічами з Д. Трампом (заяви Д. Трампа, які поставили під сумнів успіх зустрічей, прозвучали лише в останні дні польового етапу)", - кажуть соціологи.

Водночас серед опитаних 20% "повністю" довіряють, а решта 34% довіряють "скоріше".

А серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 19% "зовсім" не довіряють, а 20% не довіряють "скоріше".

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Методологія

Опитування проводилося із 20 липня по 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

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