Уровень доверия к Зеленскому снизился: 55% - доверяют, а 40% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

55 % украинцев заявили, что доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Не доверяют - 40 %.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Подробности

Социологи отметили, что в последний раз задавали этот вопрос в мае, тогда 61% доверяли, а 34% не доверяли.

"Однако в мае, во-первых, мы также задавали вопрос о доверии и к другим публичным личностям, помимо В. Зеленского. По нашим наблюдениям, это может создавать контекст, когда В. Зеленский воспринимается чуть лучше (то есть люди слышат другие фамилии, к которым отношение хуже, и на их фоне восприятие В. Зеленского чуть лучше). Во-вторых, тогда мы также, помимо фамилии, зачитывали и краткое описание человека. В случае с В. Зеленским мы "напоминали", что он является президентом. У части респондентов это может вызвать восприятие его как олицетворения института, из-за чего отношение становится лучше (поскольку сейчас идет война и мы должны объединяться)", - пояснили там.

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Поэтому, отметили в КМИС, корректным будет сравнение с апрелем, когда задавали вопрос в такой же формулировке, как и сейчас.

"В апреле 58% доверяли и 36% не доверяли, баланс составлял +22%. То есть по сравнению с апрелем мы также фиксируем снижение доверия к В. Зеленскому. Однако мы, по крайней мере пока, не наблюдаем именно обвала доверия из-за резонансных кадровых решений, которых могли ожидать некоторые политики, эксперты и обозреватели. В то же время мы можем несколько недооценивать влияние кадровых решений и протестов на снижение доверия, поскольку, например, в июне и первой половине июля могло наблюдаться некоторое рост доверия (на фоне ударов по российской логистике и т. п.). То есть если бы у нас был опрос в начале июля и он фиксировал бы более высокий уровень доверия (чем весной), то по сравнению с ним величина снижения выглядела бы выше. Кроме того, снижение доверия, вероятно, компенсировалось тем, что В. Зеленский частично удовлетворил требования протестующих, а также его успешными встречами с Д. Трампом (заявления Д. Трампа, поставившие под сомнение успех встреч, прозвучали лишь в последние дни полевого этапа)", — отмечают социологи.

В то же время среди опрошенных 20% "полностью" доверяют, а остальные 34% доверяют "скорее".

А среди тех, кто ему не доверяет, наблюдается разделение – 19% "совсем" не доверяют, а 20% не доверяют "скорее".

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Методология

Опрос проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года. Всего опрошено 974 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

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