44% українців вважають, що насамперед, коли це буде можливо, варто провести вибори президента, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Українці відповіли, які вибори треба провести перш за все для позитивного впливу на розвиток країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС.

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Вибори

44% вважають, що в перш за все потрібно провести президентські вибори. Натомість 32% наполягають на проведенні насамперед парламентських виборів. Лише 11% говорили про проведення місцевих виборів.

Вибори до припинення війни

Соціологи зазначаються, що зберігається стабільна тенденція, що більшість українців проти проведення виборів найближчим часом, до завершення бойових дій. Лише 15% зараз (востаннє у березні – 12%) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.

Ще 23% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Порівняно з березнем частка таких людей зросла з 13% до 23%.

Натомість з березня з 69% до 57% зараз стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Разом з цим усе одно більшість продовжують вважати, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

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Методологія

Опитування проводилося із 20 липня по 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

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