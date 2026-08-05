44% українців вважають, що насамперед, коли це буде можливо, варто провести вибори президента, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Українці відповіли, які вибори треба провести перш за все для позитивного впливу на розвиток країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС.
Вибори
44% вважають, що в перш за все потрібно провести президентські вибори. Натомість 32% наполягають на проведенні насамперед парламентських виборів. Лише 11% говорили про проведення місцевих виборів.
Вибори до припинення війни
Соціологи зазначаються, що зберігається стабільна тенденція, що більшість українців проти проведення виборів найближчим часом, до завершення бойових дій. Лише 15% зараз (востаннє у березні – 12%) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.
Ще 23% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Порівняно з березнем частка таких людей зросла з 13% до 23%.
Натомість з березня з 69% до 57% зараз стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Разом з цим усе одно більшість продовжують вважати, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.
Методологія
Опитування проводилося із 20 липня по 3 серпня 2026 року. Всього опитано 974 респонденти.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.
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Умеров 8-й за рахунком глава СЗР за сім років.
Міністр оборони - 7-й за рахунком.
Міністр енергетики - 9-ий.
І так у всьому.
І лише Зеленський "завжди молодий" сім років у "чапаєва" грає з країною!
Зеленський пропонує перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я, заморозити війну на лінії фронту і почати важкі переговори. Він також готовий зустрічатись з Путіним, - радник ОП Подоляк
Головне, що не "злочинні Мінські", да?)
Може наші талановиті позитивні блогєри зі списку Зарівної пояснять, в чому саме хуже нє стало.