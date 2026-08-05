44% украинцев считают, что в первую очередь, когда это станет возможным, следует провести президентские выборы, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Украинцы ответили, какие выборы необходимо провести в первую очередь для положительного влияния на развитие страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования КМИС.
Выборы
44% считают, что в первую очередь нужно провести президентские выборы. В то же время 32% настаивают на проведении прежде всего парламентских выборов. Лишь 11% говорили о проведении местных выборов.
Выборы до прекращения войны
Социологи отмечают, что сохраняется стабильная тенденция: большинство украинцев против проведения выборов в ближайшее время, до завершения боевых действий. Лишь 15% сейчас (в последний раз в марте — 12%) считают, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий.
Еще 23% считают, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности. По сравнению с мартом доля таких людей выросла с 13% до 23%.
Зато с марта с 69% до 57% сейчас стало меньше тех, кто считает, что выборы должны состояться только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Вместе с тем большинство по-прежнему считает, что выборы должны состояться только после полного завершения войны.
Методология
Опрос проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года. Всего опрошено 974 респондента.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.
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Умеров 8-й за рахунком глава СЗР за сім років.
Міністр оборони - 7-й за рахунком.
Міністр енергетики - 9-ий.
І так у всьому.
І лише Зеленський "завжди молодий" сім років у "чапаєва" грає з країною!
Зеленський пропонує перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я, заморозити війну на лінії фронту і почати важкі переговори. Він також готовий зустрічатись з Путіним, - радник ОП Подоляк
Головне, що не "злочинні Мінські", да?)
Може наші талановиті позитивні блогєри зі списку Зарівної пояснять, в чому саме хуже нє стало.