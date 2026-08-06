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Новини Вибори в Україні
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Зеленський посідає 9 місце за рівнем довіри та програє Залужному, Федорову і Буданову у другому турі, - СОЦИС. ІНФОГРАФІКА

Зеленський чи Федоров: кого підтримали б українці на виборах президента?

У разі проведення президентських виборів найближчим часом та виходу у другий тур ексміністра оборони Михайла Федорова і чинного президента Зеленського більшість українців готові підтримати кандидатуру Федорова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування СОЦИС.

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Подробиці

Респондентів запитали, за кого вони б віддали свій голос, якщо до другого туру виборів Президента України вийдуть
Михайло Федоров і Володимир Зеленський.

Читайте: У містах України 20-й день поспіль пройшли масові мітинги проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

Так, 43,4% укранців готові підтримати Михайла Федорова, чинного главу держави Зеленського - 24,7%.

15% опитаних - проти обох. 13,2% відмовилися від відповіді або не визначилися. Ще 3,2% не брали б участі у голосуванні.

Також соціологи зімітували вибори. 

Так, серед тих, хто визначився, 63,8% готові підтримати Михайла Федорова, 36,2% - Зеленського.

За кого українці готові проголосувати на виборах в Раду?

Також Зеленський програв би у другому турі виборів Валерію Залужному та Кирилу Буданову.

Кому Зеленський програв би у другому турі виборів?
Кому Зеленський програв би у другому турі виборів?

Рівень довіри

Чинний глава держави посідає 9 місце за рівнем довіри українців.

У лідерах - Михайло Федоров, Валерій Залужний та Михайло Драпатий.

Рівень довіри до Зеленського

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Блок Залужного" та "блок Федорова" лідирують у рейтингу електоральних симпатій українців, - СОЦИС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 28 липня - 2 серпня 2026 року. Всього опитано 2 000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

Читайте: Федоров заявив, що не піде в опозицію до Зеленського та не виходитиме до мітингарів

Автор: 

вибори (6149) Зеленський Володимир (26610) опитування (1989) СОЦИС (73) Федоров Михайло (1161)
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Топ коментарі
+31
Як задовбали ці опитування країна на грані виживання а зелена мерзота все про выбори і журналюги підігрують зеленому мерзотнику
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06.08.2026 12:44 Відповісти
+18
Країна Нескінченного Ідіотизму.
😡😡😡
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06.08.2026 12:48 Відповісти
+15
Да Зеленский любому проиграет во втором туре, даже Арестовичу и Данилко. Его реальный рейтинг, а не нарисованный, находится на уровне 5-10% Лично я знаю только 8 человек, который готовы опять голосовать за ЗЕ - 7 из них живут за границей, а 1 - забронированный мент. Думайте.
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06.08.2026 12:50 Відповісти

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