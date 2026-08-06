Зеленський посідає 9 місце за рівнем довіри та програє Залужному, Федорову і Буданову у другому турі, - СОЦИС. ІНФОГРАФІКА
У разі проведення президентських виборів найближчим часом та виходу у другий тур ексміністра оборони Михайла Федорова і чинного президента Зеленського більшість українців готові підтримати кандидатуру Федорова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування СОЦИС.
Подробиці
Респондентів запитали, за кого вони б віддали свій голос, якщо до другого туру виборів Президента України вийдуть
Михайло Федоров і Володимир Зеленський.
Так, 43,4% укранців готові підтримати Михайла Федорова, чинного главу держави Зеленського - 24,7%.
15% опитаних - проти обох. 13,2% відмовилися від відповіді або не визначилися. Ще 3,2% не брали б участі у голосуванні.
Також соціологи зімітували вибори.
Так, серед тих, хто визначився, 63,8% готові підтримати Михайла Федорова, 36,2% - Зеленського.
Також Зеленський програв би у другому турі виборів Валерію Залужному та Кирилу Буданову.
Рівень довіри
Чинний глава держави посідає 9 місце за рівнем довіри українців.
У лідерах - Михайло Федоров, Валерій Залужний та Михайло Драпатий.
Методологія
Опитування проводилося 28 липня - 2 серпня 2026 року. Всього опитано 2 000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.
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