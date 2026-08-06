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Новини Відставка Федорова
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Федоров пояснив, чому не долучається до протестів: Це сприйматиметься як політичний крок

Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує очолювати акції протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його розмові під час подкасту з волонтером і блогером Сергієм Стерненком.

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Чому Федоров не очолить протести

За словами Федорова, його участь у протестах могла б бути сприйнята як політичний крок. Він наголосив, що це може змінити ставлення до самих акцій, адже люди виходять не через нього, а на підтримку реформ.

"Я не буду очолювати протест, оскільки це сприйматиметься як політичний крок. А наше завдання – виграти війну", – зазначив він.

Федоров також пояснив, що навіть поява на протестах могла б вплинути на їхнє сприйняття. За його словами, багато українців можуть трактувати це як політичну активність, хоча причини протестів інші.

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Він додав, що вважає головним завданням продовження змін у сфері оборони. За його словами, команда, яка працювала в міністерстві, виконує свої обов’язки до призначення нового керівника, а започатковані проєкти залишаються в роботі.

Крім того, Федоров звернув увагу на поширену думку, що після звільнення з державної посади людина втрачає вплив. Він підкреслив, що це не відповідає дійсності, адже є різні способи продовжувати роботу та впливати на процеси.

Нагадаємо, раніше ексочільник Міноборони прокоментував шанси знову очолити Міноборони.

Інші заяви Федорова

  • Росія останніми місяцями випускає більше ракет за місяць або навіть за тиждень, ніж Україна отримує за кілька місяців. США не встигають повністю закривати потреби України в озброєнні через власні потреби та обмежені ресурси.
  • Федоров повідомив, що перебуває у контакті з Ілоном Маском. Востаннє вони спілкувалися кілька днів тому.
  • Ексміністр передав план війни Євгену Хмарі для подальшої реалізації.
  • Михайло Федоров повідомив про розробку концепції реформи мобілізації.
  • Він вважає серйозною загрозою плани Росії розгорнути власну супутникову систему зв’язку.
  • Також ексміністр оборони повідомив, що останнім часом мав багато комунікації з Зеленським.

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Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Топ коментарі
+22
Мы являемся свидетелями раскрутки проекта "Слуга народа дубль 2". И плебс это хавает
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06.08.2026 23:41 Відповісти
+17
І посада міністра, то не політика?
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06.08.2026 23:39 Відповісти
+16
Т.е. то, что он сейчас занимается предвыборной продажей себя любимого - это не политический шаг?
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06.08.2026 23:39 Відповісти

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