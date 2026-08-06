Федоров пояснив, чому не долучається до протестів: Це сприйматиметься як політичний крок
Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує очолювати акції протесту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його розмові під час подкасту з волонтером і блогером Сергієм Стерненком.
Чому Федоров не очолить протести
За словами Федорова, його участь у протестах могла б бути сприйнята як політичний крок. Він наголосив, що це може змінити ставлення до самих акцій, адже люди виходять не через нього, а на підтримку реформ.
"Я не буду очолювати протест, оскільки це сприйматиметься як політичний крок. А наше завдання – виграти війну", – зазначив він.
Федоров також пояснив, що навіть поява на протестах могла б вплинути на їхнє сприйняття. За його словами, багато українців можуть трактувати це як політичну активність, хоча причини протестів інші.
Він додав, що вважає головним завданням продовження змін у сфері оборони. За його словами, команда, яка працювала в міністерстві, виконує свої обов’язки до призначення нового керівника, а започатковані проєкти залишаються в роботі.
Крім того, Федоров звернув увагу на поширену думку, що після звільнення з державної посади людина втрачає вплив. Він підкреслив, що це не відповідає дійсності, адже є різні способи продовжувати роботу та впливати на процеси.
Нагадаємо, раніше ексочільник Міноборони прокоментував шанси знову очолити Міноборони.
Інші заяви Федорова
- Росія останніми місяцями випускає більше ракет за місяць або навіть за тиждень, ніж Україна отримує за кілька місяців. США не встигають повністю закривати потреби України в озброєнні через власні потреби та обмежені ресурси.
- Федоров повідомив, що перебуває у контакті з Ілоном Маском. Востаннє вони спілкувалися кілька днів тому.
- Ексміністр передав план війни Євгену Хмарі для подальшої реалізації.
- Михайло Федоров повідомив про розробку концепції реформи мобілізації.
- Він вважає серйозною загрозою плани Росії розгорнути власну супутникову систему зв’язку.
- Також ексміністр оборони повідомив, що останнім часом мав багато комунікації з Зеленським.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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