Федоров пояснив, чому не долучається до протестів: Це сприйматиметься як політичний крок

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує очолювати акції протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його розмові під час подкасту з волонтером і блогером Сергієм Стерненком.

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Чому Федоров не очолить протести

За словами Федорова, його участь у протестах могла б бути сприйнята як політичний крок. Він наголосив, що це може змінити ставлення до самих акцій, адже люди виходять не через нього, а на підтримку реформ.

"Я не буду очолювати протест, оскільки це сприйматиметься як політичний крок. А наше завдання – виграти війну", – зазначив він.

Федоров також пояснив, що навіть поява на протестах могла б вплинути на їхнє сприйняття. За його словами, багато українців можуть трактувати це як політичну активність, хоча причини протестів інші.

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Він додав, що вважає головним завданням продовження змін у сфері оборони. За його словами, команда, яка працювала в міністерстві, виконує свої обов’язки до призначення нового керівника, а започатковані проєкти залишаються в роботі.

Крім того, Федоров звернув увагу на поширену думку, що після звільнення з державної посади людина втрачає вплив. Він підкреслив, що це не відповідає дійсності, адже є різні способи продовжувати роботу та впливати на процеси.

Нагадаємо, раніше ексочільник Міноборони прокоментував шанси знову очолити Міноборони.

Інші заяви Федорова

Росія останніми місяцями випускає більше ракет за місяць або навіть за тиждень, ніж Україна отримує за кілька місяців. США не встигають повністю закривати потреби України в озброєнні через власні потреби та обмежені ресурси.

Федоров повідомив, що перебуває у контакті з Ілоном Маском. Востаннє вони спілкувалися кілька днів тому.

Ексміністр передав план війни Євгену Хмарі для подальшої реалізації.

Михайло Федоров повідомив про розробку концепції реформи мобілізації.

Він вважає серйозною загрозою плани Росії розгорнути власну супутникову систему зв’язку.

Також ексміністр оборони повідомив, що останнім часом мав багато комунікації з Зеленським.

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Відставка Федорова