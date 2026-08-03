Федоров обіцяв мобілізаційну реформу, але не зробив нічого крім презентацій, - Рахманін

Михайло Федоров, погоджуючись на посаду міністра оборони, брав на себе зобов'язання реалізувати мобілізаційну реформу, втім за межі презентацій і діаграм у питанні її втілення не вийшов.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

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Мобілізаційна реформа

За його словами, однією з умов призначення Федорова на посаду міністра оборони була реалізація мобілізаційної реформи.

"Він брав таке зобов'язання. Як би бадьоро Михайло Альбертович (Федоров. - Ред.) не рапортував про це, насправді він нічого не зробив, а те, що він називає реформою, нею не було", - зазначив Рахманін.

Не тільки. Що таке реформа? Це системна, масштабна реорганізація, скерована на суттєву або навіть докорінну зміну правил гри, яка зафіксована в законах. Що з того, що зробив Федоров, відповідає цим критеріям? Відповідь - нічого. У нього була мозаїчна картинка з різних рішень або ідей, які не вийшли за межі презентацій і діаграм", - уточнив він.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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