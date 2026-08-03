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Новини Відставка Федорова
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Федоров обіцяв мобілізаційну реформу, але не зробив нічого крім презентацій, - Рахманін

федоров не реалізував реформу

Михайло Федоров, погоджуючись на посаду міністра оборони, брав на себе зобов'язання реалізувати мобілізаційну реформу, втім за межі презентацій і діаграм у питанні її втілення не вийшов.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

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Мобілізаційна реформа

За його словами, однією з умов призначення Федорова на посаду міністра оборони була реалізація мобілізаційної реформи.

"Він брав таке зобов'язання. Як би бадьоро Михайло Альбертович (Федоров. - Ред.) не рапортував про це, насправді він нічого не зробив, а те, що він називає реформою, нею не було", - зазначив Рахманін.

Не тільки. Що таке реформа? Це системна, масштабна реорганізація, скерована на суттєву або навіть докорінну зміну правил гри, яка зафіксована в законах. Що з того, що зробив Федоров, відповідає цим критеріям? Відповідь - нічого. У нього була мозаїчна картинка з різних рішень або ідей, які не вийшли за межі презентацій і діаграм", - уточнив він.

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Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Автор: 

мобілізація (3208) Рахманін Сергій (142) Федоров Михайло (1154)
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Топ коментарі
+14
В липні було закобзонено більш як 42 тис. підарів, Федоров планував в осени вий ти на 50 тис.А що зробив депутат Рахманін?
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03.08.2026 08:43 Відповісти
+12
Реформу мобілізації можливо провести, якщо маєш повноважиння презедента, або пвної підримки призедента. Але Зе тікає і відсторонювається як чорт від ладана. Винити в відсутньості реформи мобілізації можливо тільки одну людину. Покладати провину моливо на всіх, для вигораживання тільки одного який має для цього всі повновадження з поочатку вторгнення і нічого не робить.
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03.08.2026 08:41 Відповісти
+12
Тобто 6 місяців на посаді міністра оборони під час війни, це на думку Рахманіна дуже багато? А у нардепа з комісії нацбезпеки, оборони і розвідки немає повноважень мати інформацію про терміни впровадження реформ? Питань до попередніх міністрів немає? Все ок? За думкою Рахманіна реформа має відбутися, тільки пальцями клацнути? Чи реформа це грунтовна трансформація системи, яка вибудовувалась десятиліттями? Системи, яка буде чинити спротив, саботувати рішення згори! Дивує рівень народних депутатів!
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03.08.2026 08:42 Відповісти

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