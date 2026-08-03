Федоров обязался провести мобилизационную реформу, но не сделал ничего, кроме презентаций и диаграмм, - нардеп Рахманин

Михаил Федоров, соглашаясь на должность министра обороны, взял на себя обязательство провести мобилизационную реформу, однако в вопросе ее реализации так и не вышел за рамки презентаций и диаграмм.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

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Мобилизационная реформа

По его словам, одним из условий назначения Федорова на должность министра обороны была реализация мобилизационной реформы.

"Он взял на себя такое обязательство. Как бы бодро Михаил Альбертович (Федоров. - Ред.) ни рапортировал об этом, на самом деле он ничего не сделал, а то, что он называет реформой, ею не было", - отметил Рахманин.

Не только. Что такое реформа? Это системная, масштабная реорганизация, направленная на существенное или даже коренное изменение правил игры, закрепленная в законах. Что из того, что сделал Федоров, соответствует этим критериям? Ответ - ничего. У него была мозаичная картинка из различных решений или идей, которые не вышли за пределы презентаций и диаграмм", - уточнил он.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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