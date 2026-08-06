Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не планирует возглавлять акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его беседе во время подкаста с волонтером и блогером Сергеем Стерненко.

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Почему Федоров не возглавит протесты

По словам Федорова, его участие в протестах могло бы быть воспринято как политический шаг. Он подчеркнул, что это может изменить отношение к самим акциям, ведь люди выходят не из-за него, а в поддержку реформ.

"Я не буду возглавлять протест, поскольку это будет воспринято как политический шаг. А наша задача — выиграть войну", — отметил он.

Федоров также пояснил, что даже его появление на протестах могло бы повлиять на их восприятие. По его словам, многие украинцы могут расценить это как политическую активность, хотя причины протестов другие.

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Он добавил, что считает главной задачей продолжение реформ в сфере обороны. По его словам, команда, работавшая в министерстве, исполняет свои обязанности до назначения нового руководителя, а начатые проекты остаются в работе.

Кроме того, Федоров обратил внимание на распространенное мнение, что после ухода с государственной должности человек теряет влияние. Он подчеркнул, что это не соответствует действительности, ведь есть разные способы продолжать работу и влиять на процессы.

Напомним, ранее экс-глава Минобороны прокомментировал шансы вновь возглавить Минобороны.

Другие заявления Федорова

Россия в последние месяцы выпускает больше ракет за месяц или даже за неделю, чем Украина получает за несколько месяцев. США не успевают полностью покрывать потребности Украины в вооружении из-за собственных нужд и ограниченных ресурсов.

Федоров сообщил, что находится в контакте с Илоном Маском. Последний раз они общались несколько дней назад.

Экс-министр передал план войны Евгению Хмаре для дальнейшей реализации.

Михаил Федоров сообщил о разработке концепции реформы мобилизации.

Он считает серьёзной угрозой планы России развернуть собственную спутниковую систему связи.

Также экс-министр обороны сообщил, что в последнее время активно общался с Зеленским.

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Отставка Федорова