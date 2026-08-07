Федоров: "Коррупция — это одна из главных причин, по которой нам сложнее остановить войну"

Бывший министр обороны Михаил Федоров назвал коррупцию одним из главных внутренних препятствий, мешающих скорейшему завершению войны.

Об этом он сказал в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв побороть коррупцию

По словам экс-чиновника, системные злоупотребления влияют на качество государственных решений, в том числе кадровых, когда эффективные и профессиональные люди остаются в стороне от процессов.

"Коррупция — это одна из главных причин, по которой нам сложнее остановить войну. Мы должны её (коррупцию. — Ред.) побороть, и нам будет легче остановить войну... Это же потом влияет на кадровые решения — что эффективные люди не нужны на различных должностях, и речь сейчас идет не о Министерстве обороны, а в целом. И на самом деле эта проблема, скажем, кроется и в ОПК, и в "Укроборонпроме", и в сферах, связанных с закупками. Я уверен, что там будет результат — я об этом уже неоднократно говорил, — что виновные будут наказаны, и задача правоохранительных органов сейчас — делать всё для этого и продолжать это делать. Потому что это постоянный процесс. Потому что, какую бы систему ты ни создавал, приходят люди, которые пытаются взломать ее со стороны. Даже не изнутри, а со стороны", — сказал Федоров.

Читайте также: Федоров прокомментировал шансы вновь возглавить Минобороны

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг