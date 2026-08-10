488 підозр та мільярдні збитки: результати розслідувань злочинів в оборонній сфері за перше півріччя, - Кравченко. ВIДЕО

Від початку року прокурори у сфері оборони повідомили про підозру 488 особам у 384 провадженнях за фактами корупції в оборонній сфері. До суду скеровано 530 обвинувальних актів, збитки від незаконних закупівель становлять 3,9 млрд грн.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Нечесні закупівлі

"Це напрям із найбільшим обсягом встановлених збитків 3,9 млрд грн. Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Наразі громадам та державі відшкодовано 554,9 млн грн.

Йдеться про недопоставлене обладнання, неякісно виконані роботи чи завищену вартість закупівлі це ресурси, яких у потрібний момент може не вистачити військовим.

У 59 провадженнях повідомлено про підозру 132 особам. До суду скеровано 86 обвинувальних актів, 29 із них щодо командирів військових частин та керівників установ.

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Корупційні виплати

Понад 251,6 млн грн збитків через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців.

"Найбільше 174,6 млн грн так званих "бойових", нарахованих тим, хто фактично не виконував бойових завдань. Ще 22,8 млн грн виплачено за підробленими документами, 4,7 млн грн втрачено через службову недбалість.

У 117 провадженнях повідомлено про підозру 173 особам. До суду скеровано 221 обвинувальний акт, 32 щодо командирів та керівників установ", - розповів генпрокурор.

Незаконне переправлення через кордон

Всього задокументовано понад 35 млн грн неправомірної вигоди

У 82 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 131 особі. До суду скеровано 148 обвинувальних актів.

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Корупція у ТЦК та ВЛК

"Фіктивна непридатність, незаконні відстрочки, сприяння ухиленню від військової служби. За кожною такою "послугою" не лише хабар, а й прямий удар по мобілізаційній спроможності держави.

Задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди. Розраховувалися не тільки грошима, передавали автомобілі та паливні талони", - зазначив керівник Офісу Генпрокурора.

У 126 провадженнях повідомлено про підозру 52 посадовцям. Скеровано до суду 75 обвинувальних актів, 13 із них – щодо керівників ТЦК, СП та ВЛК.

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Оборонний інтерес

Йдеться про повернення через суд незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення.

Цьогоріч було пред'явлено 356 позовів на 44,9 млрд грн. Суд задовольнив вже 187 позовів на 36,3 млрд грн.

"Виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, включно з вартістю повернутих державі землі та майна", - підсумував Кравченко.

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