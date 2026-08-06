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Новини Фото Хабарники
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Вимагали 80 тис. грн у підприємця: викрито двох посадовців Податкової на Сумщині, - ОГП. ФОТОрепортаж

Двоє працівників Головного управління ДПС у Сумській області вимагали від підприємця 80 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомив генпрокурор Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Заступник начальника управління, який очолює відділ планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб, та його заступниця обіцяли не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов’язаної з припиненням діяльності ФОП.

Задокументовано передачу коштів двома траншами. Після отримання другої частини посадовців затримано в порядку статті 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

За словами Кравченка, ця ситуація - це вимагання грошей за те, що посадовець зобов’язаний робити виключно відповідно до закону.

Готується повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

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Двох працівників податкової викрили на хабарі
Двох працівників податкової викрили на хабарі
Двох працівників податкової викрили на хабарі
Двох працівників податкової викрили на хабарі

Автор: 

хабар (4454) Сумська область (4891) Державна податкова служба (354) Кравченко Руслан (215)
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