Вимагали 80 тис. грн у підприємця: викрито двох посадовців Податкової на Сумщині, - ОГП. ФОТОрепортаж
Двоє працівників Головного управління ДПС у Сумській області вимагали від підприємця 80 тисяч гривень хабаря.
Про це повідомив генпрокурор Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Заступник начальника управління, який очолює відділ планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб, та його заступниця обіцяли не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов’язаної з припиненням діяльності ФОП.
Задокументовано передачу коштів двома траншами. Після отримання другої частини посадовців затримано в порядку статті 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.
За словами Кравченка, ця ситуація - це вимагання грошей за те, що посадовець зобов’язаний робити виключно відповідно до закону.
Готується повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.
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