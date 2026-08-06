Екскомандувачу логістики Повітряних сил ЗСУ повідомили про підозру в незаконному збагаченні, - генпрокурор Кравченко.

Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ Андрію Українцю оголошено про нову підозру. Цього разу у незаконному збагаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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"Не перша підозра. І, схоже, не остання", - прокоментував він.

Кравченко зазначив, що у лютому цього року екскомандувачу логістики було повідомлено про підозру щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації.

Тепер же повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Генпрокурор наголосив, що слідство встановило нові обставини.

Слідство заявляє про активи, оформлені на близьких осіб

Зокрема, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 млн грн перевищує його законні доходи.

"За цей час, за версією слідства, через близьких осіб були оформлені 6 квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, 3 житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, 6 земельних ділянок, 4 автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі й інші нежитлові приміщення.

Попри оформлення на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником цього майна, за даними слідства, залишався сам підполковник", - розповів Кравченко.

Та додав, що слідством не встановлено джерел доходів, які б могли пояснити придбання таких активів.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн.

"Оборонна сфера – це не місце для особистого збагачення. Особливо під час війни", - наголосив Кравченко.

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Що передувало?

У березні, Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, який фігурує у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.