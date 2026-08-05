Екскерівника КЕУ та підрядника судитимуть за завдання майже 47 млн грн збитків на закупівлі електроенергії для військових, - Нацполіція. ФОТО

До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього начальника квартирно-експлуатаційного управління та директора підприємства, яких обвинувачують в організації схеми із завищення вартості електроенергії для потреб Збройних сил. За даними слідства, державі завдано майже 47 млн грн збитків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

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Ціну електроенергії завищували через додаткові угоди

За версією слідства, посадовець започаткував схему ще під час роботи в Одесі, а після переведення до Києва продовжив її реалізацію разом із керівником компанії-постачальника.

Фігуранти укладали додаткові угоди до чинних договорів, якими без належних економічних підстав підвищували вартість електроенергії.

Правоохоронці зазначають, що формально це пояснювали коливанням цін на ринку "на добу наперед", однак, за даними слідства, такі обґрунтування були фіктивними та не відповідали реальній ситуації на енергетичному ринку.







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Частину збитків уже відшкодовано

У травні цього року колишньому керівнику Одеського та Київського квартирно-експлуатаційних управлінь, а також директору товариства повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Крім того, правоохоронці забезпечили відшкодування до державного бюджету 17,3 млн грн.

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