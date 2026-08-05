Бывшего руководителя КЭУ и подрядчика будут судить за нанесение ущерба в размере почти 47 млн грн при закупке электроэнергии для военных, - Нацполиция. ФОТО

В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего начальника квартирно-эксплуатационного управления и директора предприятия, которых обвиняют в организации схемы по завышению стоимости электроэнергии для нужд Вооруженных сил. По данным следствия, государству нанесен ущерб в размере почти 47 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Цена на электроэнергию завышалась из-за дополнительных соглашений

По версии следствия, чиновник запустил схему еще во время работы в Одессе, а после перевода в Киев продолжил ее реализацию вместе с руководителем компании-поставщика.

Фигуранты заключали дополнительные соглашения к действующим договорам, которыми без надлежащих экономических оснований завышали стоимость электроэнергии.

Правоохранители отмечают, что формально это объясняли колебаниями цен на рынке "на сутки вперед", однако, по данным следствия, такие обоснования были фиктивными и не соответствовали реальной ситуации на энергетическом рынке.







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Часть убытков уже возмещена

В мае этого года бывшему руководителю Одесского и Киевского квартирно-эксплуатационных управлений, а также директору общества было предъявлено подозрение.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, правоохранители обеспечили возмещение в государственный бюджет 17,3 млн грн.

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