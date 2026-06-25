Закупила генераторы для армии с переплатой более 18 млн грн: на Львовщине разоблачена офицер, - ГБР
Во Львовской области старшего лейтенанта подозревают в служебной халатности при закупке генераторов для воинской части. Ущерб государству оценивается в более чем 18,6 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
По данным следствия, в конце 2022 года воинская часть закупала бензиновые и дизельные генераторы для обеспечения своих нужд.
Следствие заявляет о значительном завышении цен
По версии ГБР, должностное лицо не провело надлежащего анализа рынка и не проверило актуальные ценовые предложения поставщиков.
В результате был заключен ряд договоров на закупку генераторов по ценам, которые существенно превышали рыночные. После поставки оборудования средства поставщикам были перечислены в полном объеме.
Проведенные экспертизы, как утверждают следователи, установили, что из-за нарушения законодательства в сфере публичных закупок и ненадлежащего исполнения служебных обязанностей государству был нанесен ущерб на сумму более 18,6 млн гривен.
Подозрение и возможное наказание
Военнослужащей было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В ГБР отметили, что досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц к проведению закупок.
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