Убытки в размере 1,1 млн грн при закупке продуктов для военных: ГБР объявило подозрение начальнику продовольственного отдела воинской части на Волыни
Сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении начальнику продовольственной службы одной из воинских частей на Волыни.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет Цензор.НЕТ.
Закупал дорогие внесезонные овощи вместо сезонных
По данным следствия, офицер отвечал за организацию и контроль обеспечения личного состава продуктами питания. При выполнении договора Министерства обороны о поставке продовольствия в воинскую часть он не обеспечил надлежащего контроля за формированием заявок и проверкой документов.
Из-за этого в заявки включали более дорогие несезонные овощи вместо предусмотренных каталогом сезонных аналогов, которые стоили значительно дешевле. Как следствие, продукцию поставили и оплатили по завышенным ценам.
Проведенные экспертизы подтвердили, что государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн гривен.
Объявлено подозрение
Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины — халатное отношение военнослужащего к службе, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
Какое наказание предусмотрено?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Также принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.
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