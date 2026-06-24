Збитки на 1,1 млн грн на закупівлі продуктів для військових: ДБР оголосило підозру начпроду військової частини на Волині

Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин на Волині.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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Закуповував дорогі несезонні овочі замість сезонних

За даними слідства, офіцер відповідав за організацію та контроль забезпечення особового складу продуктами харчування. Під час виконання договору Міністерства оборони щодо постачання продовольства до військової частини він не забезпечив належного контролю за формуванням заявок та перевіркою документів.

Через це до заявок включали дорожчі несезонні овочі замість передбачених каталогом сезонних аналогів, які коштували значно менше. У результаті продукцію поставили та оплатили за завищеними цінами.

Проведені експертизи підтвердили, що державному бюджету завдано збитків на понад 1,1 млн гривень.

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Оголошено підозру

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Яке покарання передбачено?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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