Небезпечні сухпайки для ЗСУ на понад 71 млн грн: двом постачальникам обрано запобіжні заходи

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі щодо постачання для Збройних Сил України неякісних та небезпечних раціонів добового польового набору продуктів.

Офіс Генерального прокурора.

Які запобіжні заходи обрано

Директору підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 62,5 млн грн коштів Міноборони, обрано тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 31,2 млн грн.

Директору іншого підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 8,6 млн грн, також обрано тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 4,3 млн грн.

За даними слідства, підозрювані поставили Міністерству оборони України небезпечну продукцію для військових із підробленими документами щодо її якості.

Що передувало?

21 травня правоохоронці викрили схему постачання неякісних сухпайків для ЗСУ на понад 71 млн грн. За даними слідства, підприємці комплектували набори простроченими та непридатними продуктами, а колишній посадовець Міноборони уклав договори без обов’язкової перевірки якості товару.

