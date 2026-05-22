УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини Харчування у ЗСУ Закупівлі продуктів харчування для ЗСУ
435 8

Небезпечні сухпайки для ЗСУ на понад 71 млн грн: двом постачальникам обрано запобіжні заходи

Суд арештував постачальників небезпечних сухпайків для ЗСУ

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі щодо постачання для Збройних Сил України неякісних та небезпечних раціонів добового польового набору продуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які запобіжні заходи обрано

  • Директору підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 62,5 млн грн коштів Міноборони, обрано тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 31,2 млн грн.
  • Директору іншого підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 8,6 млн грн, також обрано тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 4,3 млн грн.

За даними слідства, підозрювані поставили Міністерству оборони України небезпечну продукцію для військових із підробленими документами щодо її якості.

Також читайте: Вимагав 100 тисяч хабаря за приймання сухпайків: затримано начальника продскладу ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 128-й бригаді спростовують тривалу відсутність харчового забезпечення на одній із позицій: "Доставка здійснюється за допомогою БпЛА"

Автор: 

ЗСУ (8706) запобіжний захід (672) харчування (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо сухпайки несуть загрозу життю армії України то стаття зрада та саботаж як мінімум. А це довічне.
показати весь коментар
22.05.2026 16:50 Відповісти
Таке відчуття наче рашка вже пролізла в постачання зсу і не тільки, ну не може влада України такої шкоди робити!!!
показати весь коментар
22.05.2026 16:53 Відповісти
Посадити їх на довічне і годувати виключно тими сухпайками!
показати весь коментар
22.05.2026 16:58 Відповісти
Тому, що система від початку гнила і базується на споконвічному (ще з російської царської імперії) - на війні все зжеруть, все викурять і все зносять.
Відсутній реальний контроль за постачальниками - з'являється дядечко (тітонька) якимось побитом виграє тендер а далі... хоч трава не рости.
Подивіться на той же Макдональдс! Там в договорі з кожним постачальником є розділ, де передбачене:
- відвідування виробництва (ще до укладення угоди);
- систематичне взяття на перевірку зразків продукції та сировини;
- вибірковий контроль якості з будь-якої партії, в будь-який час;
- право на відвідування, представниками замовника виробничих потужностей в будь-який час.
Недопуск до перевірки є підставою для розірвання угоди.
Ніби все просто і прозоро, але... якщо так буде то всі ці Глиняні і іже з ними, або:
- звалять з ринку;
- або покажуть генералам дулю замість відкату, бо робити якісно і платити відкат ніхто не буде.
показати весь коментар
22.05.2026 17:00 Відповісти
В усіх нормальних країнах є контроль на харчуванні (особливо на військових) а в Україні виходить навпаки, це як з бракованими мінами, привезли і хер з ними! Напилком допиляють! І ніхто ні за що не відповів, поки стріляти не почнуть директорів заводів за таку злочинність то діла на буде.
показати весь коментар
22.05.2026 17:10 Відповісти
жесть. то не кормлять, то кормлять просрочкою. чому зникли черги добровольців? не розумію.
показати весь коментар
22.05.2026 17:06 Відповісти
Я чув історію що хлопці були на передовій, чекали коли завезуть сухпайки , другий день не завозили, голодні як чорти, пішли в сусідній будинок де були трупи свіжевбитих орків , знайшли їхній сухпайок і почали їсти, дуже здивувалися що в них він як мінімум на рівні з українським по смаку ( ну а що робити, мораль правильно це чи ні до сраки , голод не тітка)
показати весь коментар
22.05.2026 17:13 Відповісти
китайці нормальні сухпайки роблять кацапам.
показати весь коментар
22.05.2026 17:15 Відповісти
 
 