Небезпечні сухпайки для ЗСУ на понад 71 млн грн: двом постачальникам обрано запобіжні заходи
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі щодо постачання для Збройних Сил України неякісних та небезпечних раціонів добового польового набору продуктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Які запобіжні заходи обрано
- Директору підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 62,5 млн грн коштів Міноборони, обрано тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 31,2 млн грн.
- Директору іншого підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 8,6 млн грн, також обрано тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 4,3 млн грн.
За даними слідства, підозрювані поставили Міністерству оборони України небезпечну продукцію для військових із підробленими документами щодо її якості.
Що передувало?
- 21 травня правоохоронці викрили схему постачання неякісних сухпайків для ЗСУ на понад 71 млн грн. За даними слідства, підприємці комплектували набори простроченими та непридатними продуктами, а колишній посадовець Міноборони уклав договори без обов’язкової перевірки якості товару.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відсутній реальний контроль за постачальниками - з'являється дядечко (тітонька) якимось побитом виграє тендер а далі... хоч трава не рости.
Подивіться на той же Макдональдс! Там в договорі з кожним постачальником є розділ, де передбачене:
- відвідування виробництва (ще до укладення угоди);
- систематичне взяття на перевірку зразків продукції та сировини;
- вибірковий контроль якості з будь-якої партії, в будь-який час;
- право на відвідування, представниками замовника виробничих потужностей в будь-який час.
Недопуск до перевірки є підставою для розірвання угоди.
Ніби все просто і прозоро, але... якщо так буде то всі ці Глиняні і іже з ними, або:
- звалять з ринку;
- або покажуть генералам дулю замість відкату, бо робити якісно і платити відкат ніхто не буде.