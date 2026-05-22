Опасные сухпайки для ВСУ на сумму более 71 млн грн: двум поставщикам избраны меры пресечения

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения в отношении двух подозреваемых по делу о поставке Вооруженным Силам Украины некачественных и опасных рационов суточного полевого набора продуктов.

Какие меры пресечения избраны

  • Директору предприятия-поставщика, которого подозревают в присвоении 62,5 млн грн средств Минобороны, избран арест с альтернативой внесения залога в размере 31,2 млн грн.
  • Директору другого предприятия-поставщика, которого подозревают в присвоении 8,6 млн грн, также избран арест с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн.

По данным следствия, подозреваемые поставили Министерству обороны Украины опасную продукцию для военных с поддельными документами о ее качестве.

Что предшествовало?

Якщо сухпайки несуть загрозу життю армії України то стаття зрада та саботаж як мінімум. А це довічне.
22.05.2026 16:50 Ответить
Таке відчуття наче рашка вже пролізла в постачання зсу і не тільки, ну не може влада України такої шкоди робити!!!
22.05.2026 16:53 Ответить
Посадити їх на довічне і годувати виключно тими сухпайками!
22.05.2026 16:58 Ответить
Тому, що система від початку гнила і базується на споконвічному (ще з російської царської імперії) - на війні все зжеруть, все викурять і все зносять.
Відсутній реальний контроль за постачальниками - з'являється дядечко (тітонька) якимось побитом виграє тендер а далі... хоч трава не рости.
Подивіться на той же Макдональдс! Там в договорі з кожним постачальником є розділ, де передбачене:
- відвідування виробництва (ще до укладення угоди);
- систематичне взяття на перевірку зразків продукції та сировини;
- вибірковий контроль якості з будь-якої партії, в будь-який час;
- право на відвідування, представниками замовника виробничих потужностей в будь-який час.
Недопуск до перевірки є підставою для розірвання угоди.
Ніби все просто і прозоро, але... якщо так буде то всі ці Глиняні і іже з ними, або:
- звалять з ринку;
- або покажуть генералам дулю замість відкату, бо робити якісно і платити відкат ніхто не буде.
22.05.2026 17:00 Ответить
В усіх нормальних країнах є контроль на харчуванні (особливо на військових) а в Україні виходить навпаки, це як з бракованими мінами, привезли і хер з ними! Напилком допиляють! І ніхто ні за що не відповів, поки стріляти не почнуть директорів заводів за таку злочинність то діла на буде.
22.05.2026 17:10 Ответить
жесть. то не кормлять, то кормлять просрочкою. чому зникли черги добровольців? не розумію.
22.05.2026 17:06 Ответить
Я чув історію що хлопці були на передовій, чекали коли завезуть сухпайки , другий день не завозили, голодні як чорти, пішли в сусідній будинок де були трупи свіжевбитих орків , знайшли їхній сухпайок і почали їсти, дуже здивувалися що в них він як мінімум на рівні з українським по смаку ( ну а що робити, мораль правильно це чи ні до сраки , голод не тітка)
22.05.2026 17:13 Ответить
китайці нормальні сухпайки роблять кацапам.
22.05.2026 17:15 Ответить
 
 