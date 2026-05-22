Опасные сухпайки для ВСУ на сумму более 71 млн грн: двум поставщикам избраны меры пресечения

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения в отношении двух подозреваемых по делу о поставке Вооруженным Силам Украины некачественных и опасных рационов суточного полевого набора продуктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие меры пресечения избраны

Директору предприятия-поставщика, которого подозревают в присвоении 62,5 млн грн средств Минобороны, избран арест с альтернативой внесения залога в размере 31,2 млн грн.

Директору другого предприятия-поставщика, которого подозревают в присвоении 8,6 млн грн, также избран арест с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн.

По данным следствия, подозреваемые поставили Министерству обороны Украины опасную продукцию для военных с поддельными документами о ее качестве.

Читайте также: Требовал 100 тысяч взятки за приемку сухпайков: задержан начальник продовольственного склада ВСУ, - СБУ. ФОТО

Что предшествовало?

21 мая правоохранители раскрыли схему поставки некачественных сухпайков для ВСУ на сумму более 71 млн грн. По данным следствия, предприниматели комплектовали наборы просроченными и непригодными продуктами, а бывший чиновник Минобороны заключал договоры без обязательной проверки качества товара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 128-й бригаде опровергают длительное отсутствие продовольственного обеспечения на одной из позиций: "Доставка осуществляется с помощью БПЛА"