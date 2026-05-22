Опасные сухпайки для ВСУ на сумму более 71 млн грн: двум поставщикам избраны меры пресечения
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд избрал меры пресечения в отношении двух подозреваемых по делу о поставке Вооруженным Силам Украины некачественных и опасных рационов суточного полевого набора продуктов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Какие меры пресечения избраны
- Директору предприятия-поставщика, которого подозревают в присвоении 62,5 млн грн средств Минобороны, избран арест с альтернативой внесения залога в размере 31,2 млн грн.
- Директору другого предприятия-поставщика, которого подозревают в присвоении 8,6 млн грн, также избран арест с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн.
По данным следствия, подозреваемые поставили Министерству обороны Украины опасную продукцию для военных с поддельными документами о ее качестве.
Что предшествовало?
- 21 мая правоохранители раскрыли схему поставки некачественных сухпайков для ВСУ на сумму более 71 млн грн. По данным следствия, предприниматели комплектовали наборы просроченными и непригодными продуктами, а бывший чиновник Минобороны заключал договоры без обязательной проверки качества товара.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відсутній реальний контроль за постачальниками - з'являється дядечко (тітонька) якимось побитом виграє тендер а далі... хоч трава не рости.
Подивіться на той же Макдональдс! Там в договорі з кожним постачальником є розділ, де передбачене:
- відвідування виробництва (ще до укладення угоди);
- систематичне взяття на перевірку зразків продукції та сировини;
- вибірковий контроль якості з будь-якої партії, в будь-який час;
- право на відвідування, представниками замовника виробничих потужностей в будь-який час.
Недопуск до перевірки є підставою для розірвання угоди.
Ніби все просто і прозоро, але... якщо так буде то всі ці Глиняні і іже з ними, або:
- звалять з ринку;
- або покажуть генералам дулю замість відкату, бо робити якісно і платити відкат ніхто не буде.