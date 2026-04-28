В 128-й бригаде опровергают длительное отсутствие продовольственного обеспечения на одной из позиций: "Доставка осуществляется с помощью БПЛА"

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде отреагировали на сообщение в одной из социальных сетей, в котором утверждалось о якобы длительном отсутствии продовольственного обеспечения на одной из боевых позиций подразделения 128-й бригады.

Об этом говорится в сообщении бригады в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорят в бригаде?

"Официально сообщаем: подразделения, выполняющие боевые задачи, регулярно обеспечиваются продуктами, боеприпасами и всем необходимым", — говорится в заявлении.

Как рассказали в бригаде, доставка осуществляется с помощью беспилотников.

"В частности, поставки тяжелыми БПЛА на указанную позицию происходили 22, 23, 25 и дважды 27 апреля, о чем также упоминал военнослужащий, жаловавшийся на нехватку провизии. Он отмечал, что посылки получали ежедневно или хотя бы раз в три дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, в бригаде заявили, что у них есть видео, подтверждающие отправку провизии на позиции. Также на позициях, помимо продуктов питания, есть надежный бесперебойный интернет, свет и постоянная связь.

"Командование работает над ротацией личного состава. В то же время из-за сложной боевой обстановки и нехватки людей это иногда затрудняется. Длительное пребывание на позициях, к сожалению, является реальностью войны. Просим не распространять непроверенную информацию", - призвали в бригаде.

Контекст

Накануне в соцсетях дочь военного из 128-й ОГШБр поделилась информацией, что ее отец, служащий в отделении ПТРК бригады, "с конца прошлого года вместе с подразделением находится на позициях в крайне тяжелом положении". Она утверждает, что военные якобы уже длительное время без еды из-за постоянных препятствий в подвозе необходимых ресурсов.

Напомним, что в Минобороны заявили, что случаи недостаточного снабжения продуктами на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу.

Что предшествовало?

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

