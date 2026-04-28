1 467 18

В 128-й бригаде опровергают длительное отсутствие продовольственного обеспечения на одной из позиций: "Доставка осуществляется с помощью БПЛА"

128-я бригада опровергла отсутствие провианта: доставку на позиции осуществляют дроны

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде отреагировали на сообщение в одной из социальных сетей, в котором утверждалось о якобы длительном отсутствии продовольственного обеспечения на одной из боевых позиций подразделения 128-й бригады.

Об этом говорится в сообщении бригады в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорят в бригаде? 

"Официально сообщаем: подразделения, выполняющие боевые задачи, регулярно обеспечиваются продуктами, боеприпасами и всем необходимым", — говорится в заявлении.

Как рассказали в бригаде, доставка осуществляется с помощью беспилотников.

"В частности, поставки тяжелыми БПЛА на указанную позицию происходили 22, 23, 25 и дважды 27 апреля, о чем также упоминал военнослужащий, жаловавшийся на нехватку провизии. Он отмечал, что посылки получали ежедневно или хотя бы раз в три дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, в бригаде заявили, что у них есть видео, подтверждающие отправку провизии на позиции. Также на позициях, помимо продуктов питания, есть надежный бесперебойный интернет, свет и постоянная связь.

"Командование работает над ротацией личного состава. В то же время из-за сложной боевой обстановки и нехватки людей это иногда затрудняется. Длительное пребывание на позициях, к сожалению, является реальностью войны. Просим не распространять непроверенную информацию", - призвали в бригаде.

Сырский приказал до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных на передовой, — Генштаб

Контекст 

Накануне в соцсетях дочь военного из 128-й ОГШБр поделилась информацией, что ее отец, служащий в отделении ПТРК бригады, "с конца прошлого года вместе с подразделением находится на позициях в крайне тяжелом положении". Она утверждает, что военные якобы уже длительное время без еды из-за постоянных препятствий в подвозе необходимых ресурсов.

  • Напомним, что в Минобороны заявили, что случаи недостаточного снабжения продуктами на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу.

Что предшествовало?

Проблемы с обеспечением на фронте: Минобороны начало проверки

Топ комментарии
+12
А що це за така "позиція", куди вже не можна зробити доставку окрім як за допомогою БПЛА?
Це вже називається оточення.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:04 Ответить
+9
Штабні ждуть доки цапи знайдуть да розвалять ту позицію і проблема зникне сама собою
показать весь комментарий
28.04.2026 18:19 Ответить
+5
Не спростовують, а наказали спростовувати. Доставка дронами-це вже ж.о.п.а.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:11 Ответить
А що це за така "позиція", куди вже не можна зробити доставку окрім як за допомогою БПЛА?
Це вже називається оточення.
28.04.2026 18:04 Ответить
На новоязе это называется "враг просочился". Все збс.
28.04.2026 18:08 Ответить
Інфільтрувався .
28.04.2026 18:11 Ответить
У генштабі не існує оточення,як і відступу(перехід на більш вигідні позиції).Хто умнічає багато-той кацап.Ти кацапобот.
28.04.2026 18:09 Ответить
Іпсо попалося!! Тримай міцно, бо втече
28.04.2026 18:26 Ответить
Не спростовують, а наказали спростовувати. Доставка дронами-це вже ж.о.п.а.
28.04.2026 18:11 Ответить
Не розгоняйте зраду ухилянти. Вилазьте з під жіночих спідниць ідіть у військо і забезпечуйте воїнів провізією, якщо сцикотно на 0 іти.
28.04.2026 18:14 Ответить
На ВЛК при собі мати хлібину
28.04.2026 18:28 Ответить
Воїн грізний в якому окопі сидиш і строчиш свої гнівні пости?
28.04.2026 18:39 Ответить
Хочеш до мене?
28.04.2026 19:11 Ответить
А Брюс тобі випадково не родич,воїн потужний?
28.04.2026 19:54 Ответить
Штабні ждуть доки цапи знайдуть да розвалять ту позицію і проблема зникне сама собою
28.04.2026 18:19 Ответить
ще один напрямок, поряд з "виправдати втікаючих мєнтов" - "виправдати зажравшихся снабженців!"
28.04.2026 18:22 Ответить
При чому тут снабженці? Кожен підрозділ самостійно доставляє провізію своїм людям.
28.04.2026 19:45 Ответить
Та да, просто ребята решили поголодать в лечебных целях...
28.04.2026 18:39 Ответить
Якщо бійці мають "надійний бесперебійний інтернет на позиціях", то повинні бути відео доставки продуктів, щоб не було хайпу.
28.04.2026 18:45 Ответить
До речі що там з тими бійцями?
28.04.2026 19:13 Ответить
Ну що там піпл? схавали?
Де комбріга треба поміняти, там ай ай ай, поганий комбріг і ком коп
В де свої пацани, там доставка дронами...
Смачного всім.
28.04.2026 19:43 Ответить
 
 