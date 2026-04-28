У 128-й бригаді спростовують тривалу відсутність харчового забезпечення на одній із позицій: "Доставка здійснюється за допомогою БпЛА"

У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді відреагували на допис в одній із соціальних мереж, у якому заявлялося про нібито тривалу відсутність харчового забезпечення на одній із бойових позицій підрозділу 128-ї бригади.

Про це йдеться у повідомленні бригади в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у бригаді?

"Офіційно повідомляємо: підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним", - сказано у заяві.

Як розповіли у бригаді, доставка здійснюється за допомогою безпілотників.

"Зокрема, постачання важкими БпЛА на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що бідкався на недостачу провізії. Він зазначав що посилки отримували щоденно або хоча б раз на три дні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у бригаді заявили, що мають відео, які підтверджують відправку провізії на позиції. Також на позиції крім продуктів харчування є надійний безперебійний інтернет, світло та постійний зв’язок.

"Командування працює над ротацією особового складу. Водночас через складну бойову обстановку та нестачу людей це інколи ускладнено. Тривале перебування на позиціях, на жаль, є реалією війни. Просимо не поширювати неперевірену інформацію", - закликали у бригаді.

Читайте також: Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій, - Генштаб

Контекст

Напередодні в соцмережах донька військового зі 128-ї ОГШБр поділилася інформацією, що її батько, який служить у відділенні ПТРК бригади, "з кінця минулого року разом із підрозділом перебуває на позиціях у вкрай тяжкому становищі". Вона стверджує, що військові начебто вже тривалий час без їжі через постійні перешкоди в підвезенні необхідних ресурсів.

Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.

Що передувало?

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Читайте також: Проблеми із забезпеченням на фронті: Міноборони розпочало перевірки