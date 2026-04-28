У 128-й бригаді спростовують тривалу відсутність харчового забезпечення на одній із позицій: "Доставка здійснюється за допомогою БпЛА"

128-ма бригада спростувала відсутність провіанту: доставку на позиції ведуть дрони

У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді відреагували на допис в одній із соціальних мереж, у якому заявлялося про нібито тривалу відсутність харчового забезпечення на одній із бойових позицій підрозділу 128-ї бригади.

Про це йдеться у повідомленні бригади в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Що кажуть у бригаді? 

"Офіційно повідомляємо: підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним", - сказано у заяві.

Як розповіли у бригаді, доставка здійснюється за допомогою безпілотників.

"Зокрема, постачання важкими БпЛА на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що бідкався на недостачу провізії. Він зазначав що посилки отримували щоденно або хоча б раз на три дні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у бригаді заявили, що мають відео, які підтверджують відправку провізії на позиції. Також на позиції крім продуктів харчування є надійний безперебійний інтернет, світло та постійний зв’язок.

"Командування працює над ротацією особового складу. Водночас через складну бойову обстановку та нестачу людей це інколи ускладнено. Тривале перебування на позиціях, на жаль, є реалією війни. Просимо не поширювати неперевірену інформацію", - закликали у бригаді.

Читайте також: Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій, - Генштаб

Контекст 

Напередодні в соцмережах донька військового зі 128-ї ОГШБр поділилася інформацією, що її батько, який служить у відділенні ПТРК бригади, "з кінця минулого року разом із підрозділом перебуває на позиціях у вкрай тяжкому становищі". Вона стверджує, що військові начебто вже тривалий час без їжі через постійні перешкоди в підвезенні необхідних ресурсів.

  • Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.

Що передувало?

Читайте також: Проблеми із забезпеченням на фронті: Міноборони розпочало перевірки

А що це за така "позиція", куди вже не можна зробити доставку окрім як за допомогою БПЛА?
Це вже називається оточення.
28.04.2026 18:04 Відповісти
Штабні ждуть доки цапи знайдуть да розвалять ту позицію і проблема зникне сама собою
28.04.2026 18:19 Відповісти
Не спростовують, а наказали спростовувати. Доставка дронами-це вже ж.о.п.а.
28.04.2026 18:11 Відповісти
А що це за така "позиція", куди вже не можна зробити доставку окрім як за допомогою БПЛА?
Це вже називається оточення.
28.04.2026 18:04 Відповісти
На новоязе это называется "враг просочился". Все збс.
28.04.2026 18:08 Відповісти
Інфільтрувався .
28.04.2026 18:11 Відповісти
У генштабі не існує оточення,як і відступу(перехід на більш вигідні позиції).Хто умнічає багато-той кацап.Ти кацапобот.
28.04.2026 18:09 Відповісти
Іпсо попалося!! Тримай міцно, бо втече
28.04.2026 18:26 Відповісти
Не спростовують, а наказали спростовувати. Доставка дронами-це вже ж.о.п.а.
28.04.2026 18:11 Відповісти
Не розгоняйте зраду ухилянти. Вилазьте з під жіночих спідниць ідіть у військо і забезпечуйте воїнів провізією, якщо сцикотно на 0 іти.
28.04.2026 18:14 Відповісти
На ВЛК при собі мати хлібину
28.04.2026 18:28 Відповісти
Воїн грізний в якому окопі сидиш і строчиш свої гнівні пости?
28.04.2026 18:39 Відповісти
Хочеш до мене?
28.04.2026 19:11 Відповісти
А Брюс тобі випадково не родич,воїн потужний?
28.04.2026 19:54 Відповісти
Штабні ждуть доки цапи знайдуть да розвалять ту позицію і проблема зникне сама собою
28.04.2026 18:19 Відповісти
ще один напрямок, поряд з "виправдати втікаючих мєнтов" - "виправдати зажравшихся снабженців!"
28.04.2026 18:22 Відповісти
При чому тут снабженці? Кожен підрозділ самостійно доставляє провізію своїм людям.
28.04.2026 19:45 Відповісти
Та да, просто ребята решили поголодать в лечебных целях...
28.04.2026 18:39 Відповісти
Якщо бійці мають "надійний бесперебійний інтернет на позиціях", то повинні бути відео доставки продуктів, щоб не було хайпу.
28.04.2026 18:45 Відповісти
До речі що там з тими бійцями?
28.04.2026 19:13 Відповісти
Ну що там піпл? схавали?
Де комбріга треба поміняти, там ай ай ай, поганий комбріг і ком коп
В де свої пацани, там доставка дронами...
Смачного всім.
28.04.2026 19:43 Відповісти
 
 