Вимагав 100 тисяч хабаря за приймання сухпайків: затримано начальника продскладу ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала ще одну злочинну схему на державних закупівлях для Сил оборони України. За результатами комплексних заходів в Одесі на хабарі затримано начальника продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі корупційної схеми

Як встановило слідство, посадовець намагався "покращити" свій фінансовий стан шляхом приватної компанії, що постачає харчові набори для українських захисників.

За версією СБУ, військовий вимагав від керівниці фірми 100 тисяч гривень. За це він обіцяв не створювати штучних перешкод під час приймання та відвантаження добових польових наборів на продсклади військової частини.

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Результати обшуків та запобіжний захід

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" після передачі йому неправомірної вигоди. Під час обшуку в його авто виявлено готівку, отриману за "послуги".

Наразі тиловику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Любителю легкої наживи на харчах для армії загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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