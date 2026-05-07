Постачальник харчів для військових "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" звернувся до СБУ через виявлення стеження. ДОКУМЕНТ
ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", яке забезпечує продуктами харчування військові підрозділи України, заявило про системне стеження за своїми співробітниками та транспортом. Компанія вбачає у цьому не лише втручання в господарську діяльність, а й потенційну загрозу національній безпеці. У підприємстві вважають, що це може бути спроба збору даних про військові маршрути постачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному зверненні адвоката підприємства до Служби безпеки України та Національної поліції.
За даними підприємства, 29 і 30 квітня 2026 року невстановлені особи здійснювали спостереження за територією компанії та її автомобілями, здійснюючи фото- і відеофіксацію. Камери спостереження зафіксували дві автівки – Skoda сірого кольору з держномерами АЕ 4784 ІМ та АХ 1958 МЕ. Особи біля них неодноразово підходили до транспорту і проводили його візуальний огляд.
Згодом на службових автомобілях компанії було виявлено технічні засоби відстеження – GPS-трекери або подібні пристрої, встановлені без відома власників. Йдеться про транспортні засоби BMW (д.н. АЕ 5319 ТВ) та Mercedes-Benz (д.н. КЕ 0895 АН), якими користується радник керівника підприємства.
"Будь-яке незаконне відстеження переміщення представників підприємства створює можливість встановлення маршрутів постачання, ідентифікації точок передачі продукції, а також отримання інформації про місця перебування військових підрозділів", – зазначено у заяві.
У документі наголошується, що незаконне збирання такої інформації може призвести до витоку даних про місця дислокації військових підрозділів, складів і пунктів забезпечення. Це створює ризик для життів військовослужбовців і працівників підприємства, а також становить потенційну загрозу обороноздатності держави.
У зверненні підкреслюється:
"Маршрути постачання – це не просто логістика. Через них можна вийти на точки забезпечення та на місця військових підрозділів. І це вже питання безпеки людей".
Представники компанії не виключають, що дії невідомих осіб можуть бути пов’язані зі шпигунською чи диверсійною діяльністю, а також пособництвом державі-агресору. Водночас підприємство не має підтверджень, чи це були законні дії правоохоронців, чи спроба стороннього втручання.
У заяві наголошується, що зафіксовані дії мають ознаки правопорушень, передбачених
- ст. 182 КК України – незаконне збирання конфіденційної інформації,
- ст. 359 КК України – незаконне використання спеціальних техзасобів негласного отримання інформації,
а також, залежно від обставин, можуть містити ознаки шпигунства (ст. 114), диверсії (ст. 113) чи пособництва державі-агресору (ст. 111-2).
Підприємство просить Службу безпеки України та Національну поліцію:
- внести відомості до ЄРДР;
- розпочати досудове розслідування;
- перевірити можливі зв’язки причетних осіб з іноземними структурами;
- встановити власників транспортних засобів, що здійснювали стеження;
- вжити заходів для запобігання подальшим посяганням.
У компанії зазначають, що у мирний час така діяльність могла б кваліфікуватися як втручання у роботу підприємства, але під час воєнного стану це може мати стратегічні наслідки:
"Сьогодні будь-яке стеження за постачальниками оборонних структур – це не просто бізнес-інцидент. Це питання державної безпеки".
