УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8944 відвідувача онлайн
Новини Закупівлі продуктів харчування для ЗСУ
2 424 14

Постачальник харчів для військових "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" звернувся до СБУ через виявлення стеження. ДОКУМЕНТ

Постачання продуктів в ЗСУ

ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", яке забезпечує продуктами харчування військові підрозділи України, заявило про системне стеження за своїми співробітниками та транспортом. Компанія вбачає у цьому не лише втручання в господарську діяльність, а й потенційну загрозу національній безпеці. У підприємстві вважають, що це може бути спроба збору даних про військові маршрути постачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному зверненні адвоката підприємства до Служби безпеки України та Національної поліції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними підприємства, 29 і 30 квітня 2026 року невстановлені особи здійснювали спостереження за територією компанії та її автомобілями, здійснюючи фото- і відеофіксацію. Камери спостереження зафіксували дві автівки – Skoda сірого кольору з держномерами АЕ 4784 ІМ та АХ 1958 МЕ. Особи біля них неодноразово підходили до транспорту і проводили його візуальний огляд.

Згодом на службових автомобілях компанії було виявлено технічні засоби відстеження – GPS-трекери або подібні пристрої, встановлені без відома власників. Йдеться про транспортні засоби BMW (д.н. АЕ 5319 ТВ) та Mercedes-Benz (д.н. КЕ 0895 АН), якими користується радник керівника підприємства.

"Будь-яке незаконне відстеження переміщення представників підприємства створює можливість встановлення маршрутів постачання, ідентифікації точок передачі продукції, а також отримання інформації про місця перебування військових підрозділів", – зазначено у заяві.

Читайте: Військовий інструктор-іноземець, який працював на РФ та готував теракти в Україні, проведе 8,5 років за ґратами, - СБУ

У документі наголошується, що незаконне збирання такої інформації може призвести до витоку даних про місця дислокації військових підрозділів, складів і пунктів забезпечення. Це створює ризик для життів військовослужбовців і працівників підприємства, а також становить потенційну загрозу обороноздатності держави.

У зверненні підкреслюється:

"Маршрути постачання – це не просто логістика. Через них можна вийти на точки забезпечення та на місця військових підрозділів. І це вже питання безпеки людей".

Постачальник харчування для військових звернувся до СБУ через виявлення стеження і засобів відстеження на авто

Представники компанії не виключають, що дії невідомих осіб можуть бути пов’язані зі шпигунською чи диверсійною діяльністю, а також пособництвом державі-агресору. Водночас підприємство не має підтверджень, чи це були законні дії правоохоронців, чи спроба стороннього втручання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кріт РФ у Держприкордонслужбі прокладав ворогу маршрути для повітряних атак по Києву та Чернігівщині. Його затримали, - СБУ. ФОТО

У заяві наголошується, що зафіксовані дії мають ознаки правопорушень, передбачених

  • ст. 182 КК України – незаконне збирання конфіденційної інформації,
  • ст. 359 КК України – незаконне використання спеціальних техзасобів негласного отримання інформації,
    а також, залежно від обставин, можуть містити ознаки шпигунства (ст. 114), диверсії (ст. 113) чи пособництва державі-агресору (ст. 111-2).

Підприємство просить Службу безпеки України та Національну поліцію:

  •  внести відомості до ЄРДР;
  • розпочати досудове розслідування;
  •  перевірити можливі зв’язки причетних осіб з іноземними структурами;
  •  встановити власників транспортних засобів, що здійснювали стеження;
  •  вжити заходів для запобігання подальшим посяганням.

У компанії зазначають, що у мирний час така діяльність могла б кваліфікуватися як втручання у роботу підприємства, але під час воєнного стану це може мати стратегічні наслідки:

"Сьогодні будь-яке стеження за постачальниками оборонних структур – це не просто бізнес-інцидент. Це питання державної безпеки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ тюремний вирок отримав інформатор ФСБ РФ, який шпигував за оборонцями Сумщини

СБУ (13834) шпигунство (1115) ЗСУ (8628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Заважають спокійно красти.
показати весь коментар
07.05.2026 15:09 Відповісти
+5
У Запоріжжі викрито командира батальйону ЗСУ за вимагання «відкатів» у 200 тис. грн від солдатів за гарантію лояльності та відсутність службових розслідувань.

Комбата затримали під час отримання другого траншу;
під час обшуку вилучили ще 114 тис. грн.

Загалом проведено 8 обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях, де знайдено понад 1,6 млн грн готівки, техніку та документи, що належать фігуранту справи.»
https://t.me/eRadarrua

Скрізь крадуть не дивлячісь на те, що ці грові в крові😡😡😡😡
показати весь коментар
07.05.2026 15:16 Відповісти
+4
Прочитав, "контракт- протверезів"! Ну все, думаю, настав і мій час...
показати весь коментар
07.05.2026 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прочитав, "контракт- протверезів"! Ну все, думаю, настав і мій час...
показати весь коментар
07.05.2026 15:01 Відповісти
🤣🐿
показати весь коментар
07.05.2026 15:17 Відповісти
Мабуть, іванющенко з єжелем гадять, як конкурентам???
Глиняна, може пояснити…
показати весь коментар
07.05.2026 15:05 Відповісти
Заважають спокійно красти.
показати весь коментар
07.05.2026 15:09 Відповісти
Можете пред"явити докази ? Якщо ні, то ваш комент підпадає під кримінальну статтю "наклеп". Якщо можете, тоді бігом заяву в прокуратуру.
показати весь коментар
07.05.2026 15:41 Відповісти
адмінка, 255 грн.
показати весь коментар
08.05.2026 14:55 Відповісти
У Запоріжжі викрито командира батальйону ЗСУ за вимагання «відкатів» у 200 тис. грн від солдатів за гарантію лояльності та відсутність службових розслідувань.

Комбата затримали під час отримання другого траншу;
під час обшуку вилучили ще 114 тис. грн.

Загалом проведено 8 обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях, де знайдено понад 1,6 млн грн готівки, техніку та документи, що належать фігуранту справи.»
https://t.me/eRadarrua

Скрізь крадуть не дивлячісь на те, що ці грові в крові😡😡😡😡
показати весь коментар
07.05.2026 15:16 Відповісти
Ото в тому посуді подають, та з нього годують? Що на фото?
показати весь коментар
07.05.2026 15:19 Відповісти
звернувся до СБУ

хааааа.......

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував інформацію про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.
Джерело: https://censor.net/ua/n3471854
показати весь коментар
07.05.2026 15:24 Відповісти
Мабуть НАБУ попалилось, чи Ткач... Не дають людям гроші чистити...
показати весь коментар
07.05.2026 15:26 Відповісти
Ткач то "честный" журналист "расследователь" на заказ. Сливает только то что дают сливать и когда нужно и для кого нужно
показати весь коментар
07.05.2026 16:44 Відповісти
Стежать ...Заважають дерибанити виділені кошти!! Геть руки від постачальників!! Йдуть літні канікули! Їх діти,що в Україні будуть з матусями - бабусями - дідусями та бл....сями відпочивати???? Стежать вони ...
показати весь коментар
07.05.2026 16:06 Відповісти
Да то сбушники наверное и были 🤣
показати весь коментар
07.05.2026 16:43 Відповісти
у меня сосед типа служит в 10 часов утра выедет в 15 часов уже дома. При этом с ним приезжают три машины два фольцвагенна и один митсубисчи л 200. груженные тушенкой и водой и другими продуктами. которые они заносят домой. в тоже самое время я смотрю телевизор и на каждом канале просят донатить на автомобили для эвакуации. и у меня в голове не складуеться почему нельзя взять эти машины , которые стоят у меня под домом и отправить на эвакуацию раненых , а не просить деньги у народа
показати весь коментар
07.05.2026 22:23 Відповісти
 
 