Поставщик продовольствия для военных "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" обратился в СБУ из-за обнаружения слежки. ДОКУМЕНТ

Поставки продуктов в ВСУ

ООО "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", обеспечивающее продуктами питания воинские подразделения Украины, заявило о систематической слежке за своими сотрудниками и транспортом. Компания видит в этом не только вмешательство в хозяйственную деятельность, но и потенциальную угрозу национальной безопасности. В предприятии считают, что это может быть попытка сбора данных о военных маршрутах снабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном обращении адвоката предприятия к Службе безопасности Украины и Национальной полиции.

По данным предприятия, 29 и 30 апреля 2026 года неустановленные лица осуществляли наблюдение за территорией компании и ее автомобилями, производя фото- и видеофиксацию. Камеры наблюдения зафиксировали два автомобиля - Skoda серого цвета с госномерами АЕ 4784 ИМ и АХ 1958 МЕ. Лица, находившиеся рядом с ними, неоднократно подходили к транспорту и проводили его визуальный осмотр.

Впоследствии на служебных автомобилях компании были обнаружены технические средства слежения – GPS-трекеры или подобные устройства, установленные без ведома владельцев. Речь идет о транспортных средствах BMW (гн. АЕ 5319 ТВ) и Mercedes-Benz (гн. КЕ 0895 АН), которыми пользуется советник руководителя предприятия.

"Любое незаконное отслеживание передвижений представителей предприятия создает возможность установления маршрутов поставок, идентификации точек передачи продукции, а также получения информации о местах нахождения военных подразделений", - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что незаконный сбор такой информации может привести к утечке данных о местах дислокации воинских подразделений, складов и пунктов обеспечения. Это создает риск для жизни военнослужащих и работников предприятия, а также представляет потенциальную угрозу обороноспособности государства.

В обращении подчеркивается:

"Маршруты поставок - это не просто логистика. Через них можно выйти на точки обеспечения и на места нахождения воинских подразделений. И это уже вопрос безопасности людей".

Представители компании не исключают, что действия неизвестных лиц могут быть связаны со шпионской или диверсионной деятельностью, а также пособничеством государству-агрессору. В то же время у предприятия нет подтверждений, были ли это законные действия правоохранителей или попытка постороннего вмешательства.

В заявлении отмечается, что зафиксированные действия имеют признаки правонарушений, предусмотренных

  • ст. 182 УК Украины - незаконный сбор конфиденциальной информации,
  • ст. 359 УК Украины - незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации,
    а также, в зависимости от обстоятельств, могут содержать признаки шпионажа (ст. 114), диверсии (ст. 113) или пособничества государству-агрессору (ст. 111-2).

Предприятие просит Службу безопасности Украины и Национальную полицию:

  •  внести сведения в ЕРДР;
  • начать досудебное расследование;
  •  проверить возможные связи причастных лиц с иностранными структурами;
  •  установить владельцев транспортных средств, осуществлявших слежку;
  •  принять меры для предотвращения дальнейших посягательств.

В компании отмечают, что в мирное время такая деятельность могла бы квалифицироваться как вмешательство в работу предприятия, но во время военного положения это может иметь стратегические последствия:

"Сегодня любая слежка за поставщиками оборонных структур - это не просто бизнес-инцидент. Это вопрос государственной безопасности".

Топ комментарии
+9
Заважають спокійно красти.
07.05.2026 15:09 Ответить
+5
У Запоріжжі викрито командира батальйону ЗСУ за вимагання «відкатів» у 200 тис. грн від солдатів за гарантію лояльності та відсутність службових розслідувань.

Комбата затримали під час отримання другого траншу;
під час обшуку вилучили ще 114 тис. грн.

Загалом проведено 8 обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях, де знайдено понад 1,6 млн грн готівки, техніку та документи, що належать фігуранту справи.»
https://t.me/eRadarrua

Скрізь крадуть не дивлячісь на те, що ці грові в крові😡😡😡😡
07.05.2026 15:16 Ответить
+4
Прочитав, "контракт- протверезів"! Ну все, думаю, настав і мій час...
07.05.2026 15:01 Ответить
Мабуть, іванющенко з єжелем гадять, як конкурентам???
Глиняна, може пояснити…
07.05.2026 15:05 Ответить
Можете пред"явити докази ? Якщо ні, то ваш комент підпадає під кримінальну статтю "наклеп". Якщо можете, тоді бігом заяву в прокуратуру.
07.05.2026 15:41 Ответить
07.05.2026 15:16 Ответить
Ото в тому посуді подають, та з нього годують? Що на фото?
07.05.2026 15:19 Ответить
звернувся до СБУ

хааааа.......

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував інформацію про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.
Джерело: https://censor.net/ua/n3471854
07.05.2026 15:24 Ответить
Мабуть НАБУ попалилось, чи Ткач... Не дають людям гроші чистити...
07.05.2026 15:26 Ответить
Ткач то "честный" журналист "расследователь" на заказ. Сливает только то что дают сливать и когда нужно и для кого нужно
07.05.2026 16:44 Ответить
Стежать ...Заважають дерибанити виділені кошти!! Геть руки від постачальників!! Йдуть літні канікули! Їх діти,що в Україні будуть з матусями - бабусями - дідусями та бл....сями відпочивати???? Стежать вони ...
07.05.2026 16:06 Ответить
Да то сбушники наверное и были 🤣
07.05.2026 16:43 Ответить
у меня сосед типа служит в 10 часов утра выедет в 15 часов уже дома. При этом с ним приезжают три машины два фольцвагенна и один митсубисчи л 200. груженные тушенкой и водой и другими продуктами. которые они заносят домой. в тоже самое время я смотрю телевизор и на каждом канале просят донатить на автомобили для эвакуации. и у меня в голове не складуеться почему нельзя взять эти машины , которые стоят у меня под домом и отправить на эвакуацию раненых , а не просить деньги у народа
07.05.2026 22:23 Ответить
 
 