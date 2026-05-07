Поставщик продовольствия для военных "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" обратился в СБУ из-за обнаружения слежки. ДОКУМЕНТ
ООО "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", обеспечивающее продуктами питания воинские подразделения Украины, заявило о систематической слежке за своими сотрудниками и транспортом. Компания видит в этом не только вмешательство в хозяйственную деятельность, но и потенциальную угрозу национальной безопасности. В предприятии считают, что это может быть попытка сбора данных о военных маршрутах снабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном обращении адвоката предприятия к Службе безопасности Украины и Национальной полиции.
По данным предприятия, 29 и 30 апреля 2026 года неустановленные лица осуществляли наблюдение за территорией компании и ее автомобилями, производя фото- и видеофиксацию. Камеры наблюдения зафиксировали два автомобиля - Skoda серого цвета с госномерами АЕ 4784 ИМ и АХ 1958 МЕ. Лица, находившиеся рядом с ними, неоднократно подходили к транспорту и проводили его визуальный осмотр.
Впоследствии на служебных автомобилях компании были обнаружены технические средства слежения – GPS-трекеры или подобные устройства, установленные без ведома владельцев. Речь идет о транспортных средствах BMW (гн. АЕ 5319 ТВ) и Mercedes-Benz (гн. КЕ 0895 АН), которыми пользуется советник руководителя предприятия.
"Любое незаконное отслеживание передвижений представителей предприятия создает возможность установления маршрутов поставок, идентификации точек передачи продукции, а также получения информации о местах нахождения военных подразделений", - отмечается в заявлении.
В документе отмечается, что незаконный сбор такой информации может привести к утечке данных о местах дислокации воинских подразделений, складов и пунктов обеспечения. Это создает риск для жизни военнослужащих и работников предприятия, а также представляет потенциальную угрозу обороноспособности государства.
В обращении подчеркивается:
"Маршруты поставок - это не просто логистика. Через них можно выйти на точки обеспечения и на места нахождения воинских подразделений. И это уже вопрос безопасности людей".
Представители компании не исключают, что действия неизвестных лиц могут быть связаны со шпионской или диверсионной деятельностью, а также пособничеством государству-агрессору. В то же время у предприятия нет подтверждений, были ли это законные действия правоохранителей или попытка постороннего вмешательства.
В заявлении отмечается, что зафиксированные действия имеют признаки правонарушений, предусмотренных
- ст. 182 УК Украины - незаконный сбор конфиденциальной информации,
- ст. 359 УК Украины - незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации,
а также, в зависимости от обстоятельств, могут содержать признаки шпионажа (ст. 114), диверсии (ст. 113) или пособничества государству-агрессору (ст. 111-2).
Предприятие просит Службу безопасности Украины и Национальную полицию:
- внести сведения в ЕРДР;
- начать досудебное расследование;
- проверить возможные связи причастных лиц с иностранными структурами;
- установить владельцев транспортных средств, осуществлявших слежку;
- принять меры для предотвращения дальнейших посягательств.
В компании отмечают, что в мирное время такая деятельность могла бы квалифицироваться как вмешательство в работу предприятия, но во время военного положения это может иметь стратегические последствия:
"Сегодня любая слежка за поставщиками оборонных структур - это не просто бизнес-инцидент. Это вопрос государственной безопасности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Глиняна, може пояснити…
Комбата затримали під час отримання другого траншу;
під час обшуку вилучили ще 114 тис. грн.
Загалом проведено 8 обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях, де знайдено понад 1,6 млн грн готівки, техніку та документи, що належать фігуранту справи.»
https://t.me/eRadarrua
Скрізь крадуть не дивлячісь на те, що ці грові в крові😡😡😡😡
хааааа.......
Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував інформацію про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.
Джерело: https://censor.net/ua/n3471854