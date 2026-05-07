Поставщик продовольствия для военных "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" обратился в СБУ из-за обнаружения слежки. ДОКУМЕНТ

ООО "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5", обеспечивающее продуктами питания воинские подразделения Украины, заявило о систематической слежке за своими сотрудниками и транспортом. Компания видит в этом не только вмешательство в хозяйственную деятельность, но и потенциальную угрозу национальной безопасности. В предприятии считают, что это может быть попытка сбора данных о военных маршрутах снабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном обращении адвоката предприятия к Службе безопасности Украины и Национальной полиции.

По данным предприятия, 29 и 30 апреля 2026 года неустановленные лица осуществляли наблюдение за территорией компании и ее автомобилями, производя фото- и видеофиксацию. Камеры наблюдения зафиксировали два автомобиля - Skoda серого цвета с госномерами АЕ 4784 ИМ и АХ 1958 МЕ. Лица, находившиеся рядом с ними, неоднократно подходили к транспорту и проводили его визуальный осмотр.

Впоследствии на служебных автомобилях компании были обнаружены технические средства слежения – GPS-трекеры или подобные устройства, установленные без ведома владельцев. Речь идет о транспортных средствах BMW (гн. АЕ 5319 ТВ) и Mercedes-Benz (гн. КЕ 0895 АН), которыми пользуется советник руководителя предприятия.

"Любое незаконное отслеживание передвижений представителей предприятия создает возможность установления маршрутов поставок, идентификации точек передачи продукции, а также получения информации о местах нахождения военных подразделений", - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что незаконный сбор такой информации может привести к утечке данных о местах дислокации воинских подразделений, складов и пунктов обеспечения. Это создает риск для жизни военнослужащих и работников предприятия, а также представляет потенциальную угрозу обороноспособности государства.

В обращении подчеркивается:

"Маршруты поставок - это не просто логистика. Через них можно выйти на точки обеспечения и на места нахождения воинских подразделений. И это уже вопрос безопасности людей".

Представители компании не исключают, что действия неизвестных лиц могут быть связаны со шпионской или диверсионной деятельностью, а также пособничеством государству-агрессору. В то же время у предприятия нет подтверждений, были ли это законные действия правоохранителей или попытка постороннего вмешательства.

В заявлении отмечается, что зафиксированные действия имеют признаки правонарушений, предусмотренных

ст. 182 УК Украины - незаконный сбор конфиденциальной информации,

ст. 359 УК Украины - незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации,

а также, в зависимости от обстоятельств, могут содержать признаки шпионажа (ст. 114), диверсии (ст. 113) или пособничества государству-агрессору (ст. 111-2).

Предприятие просит Службу безопасности Украины и Национальную полицию:

внести сведения в ЕРДР;

начать досудебное расследование;

проверить возможные связи причастных лиц с иностранными структурами;

установить владельцев транспортных средств, осуществлявших слежку;

принять меры для предотвращения дальнейших посягательств.

В компании отмечают, что в мирное время такая деятельность могла бы квалифицироваться как вмешательство в работу предприятия, но во время военного положения это может иметь стратегические последствия:

"Сегодня любая слежка за поставщиками оборонных структур - это не просто бизнес-инцидент. Это вопрос государственной безопасности".

