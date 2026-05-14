Викрито ділків, які купували кораблі для "тіньового флоту" РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нейтралізовано ще одну схему, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції. За результатами комплексних заходів викрито міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення РФ займалося купівлею морських суден для "тіньового флоту" держави-агресора.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як діяла схема

Встановлено, що до складу угруповання входили громадяни України та іноземці. Фігуранти підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки в нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні.

За даними СБУ, РФ використовує зазначені судна для потреб своєї нафтової галузі в межах так званого "тіньового флоту".

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Задокументовано, як ділки поставили країні-агресорці буксири, які залучаються для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

Що загрожує

Повідомляється, що затримано одного з учасників угруповання, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку і смартфони з доказами оборудки.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

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Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ продовжує слідчо-оперативні дії щодо інших учасників схеми, включаючи громадян третіх країн. Досудове розслідування триває.