Закупила генератори для армії з переплатою понад 18 млн грн: на Львівщині викрито офіцерку, - ДБР

На Львівщині старшу лейтенантку підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі генераторів для військової частини. Збитки державі оцінюють у понад 18,6 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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За даними слідства, наприкінці 2022 року військова частина закуповувала бензинові та дизельні генератори для забезпечення своїх потреб.

Слідство заявляє про значне завищення цін

За версією ДБР, посадовиця не провела належного аналізу ринку та не перевірила актуальні цінові пропозиції постачальників.

У результаті було укладено низку договорів на закупівлю генераторів за цінами, які суттєво перевищували ринкові. Після постачання обладнання кошти постачальникам були перераховані в повному обсязі.

Проведені експертизи, як стверджують слідчі, встановили, що через порушення законодавства у сфері публічних закупівель та неналежне виконання службових обов'язків державі було завдано збитків на суму понад 18,6 млн гривень.

Підозра та можливе покарання

Військовослужбовиці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У ДБР зазначили, що досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших осіб до проведення закупівель.

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