Бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - генпрокурор Кравченко

Бывшему командующему логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу предъявлено новое подозрение. На этот раз — в незаконном обогащении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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"Не первое подозрение. И, похоже, не последнее", — прокомментировал он.

Кравченко отметил, что в феврале этому бывшему командующему логистикой было предъявлено подозрение в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации.

Теперь же ему предъявлено подозрение в незаконном обогащении. Генеральный прокурор подчеркнул, что следствие установило новые обстоятельства.

Следствие заявляет об активах, оформленных на близких лиц

В частности, в течение 2020–2025 годов военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 млн грн превышает его законные доходы.

"За это время, по версии следствия, через близких лиц были оформлены 6 квартир в Киеве, Виннице и Житомире, 3 жилых дома в Житомирской области, апартаменты в Буковеле, 6 земельных участков, 4 автомобиля, среди которых Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражи и другие нежилые помещения.

Несмотря на то, что имущество было оформлено на родителей, сына, сожительницу и кума, фактическим владельцем и распорядителем этого имущества, по данным следствия, оставался сам подполковник", — рассказал Кравченко.

Он добавил, что следствием не установлены источники доходов, которые могли бы объяснить приобретение таких активов.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины. Также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере свыше 21 млн грн.

"Оборонная сфера — это не место для личного обогащения. Особенно во время войны", — подчеркнул Кравченко.

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Что предшествовало?

В марте Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, который фигурирует в деле о хищении бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для авиации.