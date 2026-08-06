Бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - генпрокурор Кравченко
Бывшему командующему логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу предъявлено новое подозрение. На этот раз — в незаконном обогащении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Не первое подозрение. И, похоже, не последнее", — прокомментировал он.
Кравченко отметил, что в феврале этому бывшему командующему логистикой было предъявлено подозрение в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации.
Теперь же ему предъявлено подозрение в незаконном обогащении. Генеральный прокурор подчеркнул, что следствие установило новые обстоятельства.
Следствие заявляет об активах, оформленных на близких лиц
В частности, в течение 2020–2025 годов военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 млн грн превышает его законные доходы.
"За это время, по версии следствия, через близких лиц были оформлены 6 квартир в Киеве, Виннице и Житомире, 3 жилых дома в Житомирской области, апартаменты в Буковеле, 6 земельных участков, 4 автомобиля, среди которых Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражи и другие нежилые помещения.
Несмотря на то, что имущество было оформлено на родителей, сына, сожительницу и кума, фактическим владельцем и распорядителем этого имущества, по данным следствия, оставался сам подполковник", — рассказал Кравченко.
Он добавил, что следствием не установлены источники доходов, которые могли бы объяснить приобретение таких активов.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины. Также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере свыше 21 млн грн.
"Оборонная сфера — это не место для личного обогащения. Особенно во время войны", — подчеркнул Кравченко.
Что предшествовало?
В марте Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, который фигурирует в деле о хищении бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для авиации.
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующий логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковник и начальник Управления СБУ Житомирской области были уличены в получении взятки в размере 320 тыс. долларов.
- Позже командующему по логистике Воздушных сил и главе СБУ Житомирской области сообщили о подозрениях во взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для авиации.
- Также командующему по логистике Воздушных сил Андрею Украинцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в размере семи миллионов гривен.
- 4 марта президент Владимир Зеленский освободил Владимира Компаниченко от должности начальника Управления СБУ в Житомирской области.
- Известно, что за бывшего главу СБУ Житомирской области Компаниченко внесли залог в размере почти 7 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони вже повернули до казни незаконно отримані пенсії? Покаялися?