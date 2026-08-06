Вымогали 80 тыс. грн у предпринимателя: разоблачены два должностных лица Налоговой службы в Сумской области, - ОГП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двое сотрудников Главного управления ГНС в Сумской области вымогали у предпринимателя взятку в размере 80 тысяч гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Заместитель начальника управления, возглавляющий отдел плановых и внеплановых проверок налогообложения физических лиц, и его заместительница обещали не применять штрафные санкции во время проверки, связанной с прекращением деятельности ФЛП.



Задокументирована передача средств двумя траншами. После получения второй части должностные лица были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

По словам Кравченко, эта ситуация представляет собой вымогательство денег за то, что должностное лицо обязано делать исключительно в соответствии с законом.

Готовится уведомление о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании им мер пресечения.

Читайте также: Бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - генпрокурор Кравченко.







