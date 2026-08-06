РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12089 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
965 6

Вымогали 80 тыс. грн у предпринимателя: разоблачены два должностных лица Налоговой службы в Сумской области, - ОГП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двое сотрудников Главного управления ГНС в Сумской области вымогали у предпринимателя взятку в размере 80 тысяч гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Заместитель начальника управления, возглавляющий отдел плановых и внеплановых проверок налогообложения физических лиц, и его заместительница обещали не применять штрафные санкции во время проверки, связанной с прекращением деятельности ФЛП.

Задокументирована передача средств двумя траншами. После получения второй части должностные лица были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

По словам Кравченко, эта ситуация представляет собой вымогательство денег за то, что должностное лицо обязано делать исключительно в соответствии с законом.

Готовится уведомление о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании им мер пресечения.

Читайте также: Бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - генпрокурор Кравченко.

Двоих сотрудников налоговой службы уличили во взяточничестве
Двоих сотрудников налоговой службы уличили во взяточничестве
Двоих сотрудников налоговой службы уличили во взяточничестве
Двоих сотрудников налоговой службы уличили во взяточничестве

Автор: 

взятка (6378) Сумская область (4463) Госналогслужба (89) Кравченко Руслан (195)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 