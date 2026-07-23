Розбирали оборонне підприємство на металобрухт і купували елітні автомобілі: екскерівнику і трьом працівникам повідомлено про підозри, - Кравченко. ВIДЕО

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили нові підозри колишньому виконувачу обов’язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Розпилювали і здавали на металобрухт

Так, керівник колишнього оборонного підприємства, яке перебувало в стадії приватизації, замість належного управління його активами фактично разом з підлеглими організували схему його знищення. Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт.

Задокументовано, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання.

Зазначається, що збитки державному підприємству становлять мільйони гривень.

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Крім того, раніше цьому ж колишньому керівнику та головному інженеру вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди.

Елітні автівки

Під час війни підозрюваний став фактичним власником парку елітних автомобілей, зокрема BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago.

Встановлено, що дорогі авто оформлювали на родичів і пов’язаних осіб, хоча насправді ними володів та користувався він особисто, при цьому не декларував.

Тепер йому повідомлено нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

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Один із найпоказовіших епізодів - купівля в 2024 році Audi RS7.

Як розповів Кравченко, автомобіль придбали за 4 млн грн, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тис. грн. Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів.

Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з’явився.

Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік - майже на 13 млн грн.

Досудове розслідування завершено. Підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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