Разбирали оборонное предприятие на металлолом и покупали элитные автомобили: бывшему руководителю и трем сотрудникам сообщено о подозрениях, - Кравченко

Прокуроры Генеральной прокуратуры предъявили новые подозрения бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его сотрудникам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Распиливали и сдавали на металлолом

Так, руководитель бывшего оборонного предприятия, находившегося в стадии приватизации, вместо надлежащего управления его активами фактически вместе с подчиненными организовал схему его уничтожения. Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом.

Задокументировано, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приема.

Отмечается, что убытки государственного предприятия составляют миллионы гривен.

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Кроме того, ранее этому же бывшему руководителю и главному инженеру уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений государственного предприятия без заключения договоров аренды.

Элитные автомобили

Во время войны подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago.

Установлено, что дорогие автомобили оформлялись на родственников и связанных с ним лиц, хотя на самом деле им владел и пользовался он лично, при этом не декларируя их.

Теперь ему предъявлено новое подозрение в внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

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Один из самых показательных эпизодов - покупка в 2024 году Audi RS7.

Как рассказал Кравченко, автомобиль приобрели за 4 млн грн, а в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре стоимость всего 100 тыс. грн. То есть за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз.

Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн грн, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился.

Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год - почти 13 млн грн.

Досудебное расследование завершено. Подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

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