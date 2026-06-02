Недостоверное декларирование на сумму свыше 13 млн грн: депутату в Днепропетровской области сообщено о подозрении. ФОТО

Депутату поселкового совета в Днепропетровской области предъявлено подозрение в предоставлении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Депутат из Днепропетровской области не задекларировала 13 млн грн

Что известно

Отмечается, что в декларации за 2023 год она не указала две квартиры, 2 млн грн расходов на их приобретение, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн займа от родственников.

Нарушение установили во время полной проверки декларации, которую провело НАПК.

Детали

В частности, депутат приобрела две квартиры в современном жилом комплексе в Днепровском районе. За них она внесла 2 млн грн, однако эти расходы в декларации не отразила.

Также она не задекларировала 6,2 млн грн, которые находились на счетах ее предприятия.

Отдельно в декларации не было сведений о 4,5 млн грн, которые она получила "в долг" от родственников для приобретения имущества.

Общая сумма незадекларированных активов и финансовых обязательств составляет 13,2 млн грн.

Что инкриминируют

Сообщается, что депутату инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

декларация (1356) депутат (3349) Днепропетровская область (5269)
Знаючи, що вчинила злочин, ця особа з посвідченням «нардепа», так і далі продовжувала мародерити і збагачуватися!
Ну, тепер її суддівські посадовці, вжарять гривень на тисячу ШТРАФУ!?!?
02.06.2026 15:55 Ответить
згідно з статтею (ч. 2 ст. 366-2 КК України) депутатці загрожує довічне *****
02.06.2026 16:01 Ответить
Чому нафронтники не пропонують цих істот розстрілювати,адже вона ці гроші крала і винна в загибелі ухилянтів на війні!!На ці гроші не куплений захист і додаткова зброя для бійців!
02.06.2026 16:04 Ответить
Суддівські від портнова, затягнуть на РОКИ і похоронять цю очевидну справу і для студента 3 курса юрфаку!! Приклад з насраловим і не тільки…
ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду
щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно- розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду
Рішення, внесені до ЄДРСР,
за період із 2018 року до жовтня 2023 року
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Daijest_vidshk_skoda_nezak_dii_2018_2023.pdf
02.06.2026 16:04 Ответить
Зачем мне эта статистика, вы покажите каким образом нацаревала и ликвидируйте эту схему, прийдёт следующий депутат и опять все с начала?!
02.06.2026 16:23 Ответить
 
 