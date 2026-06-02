Недостоверное декларирование на сумму свыше 13 млн грн: депутату в Днепропетровской области сообщено о подозрении. ФОТО

Депутату поселкового совета в Днепропетровской области предъявлено подозрение в предоставлении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что в декларации за 2023 год она не указала две квартиры, 2 млн грн расходов на их приобретение, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн займа от родственников.

Нарушение установили во время полной проверки декларации, которую провело НАПК.

Детали

В частности, депутат приобрела две квартиры в современном жилом комплексе в Днепровском районе. За них она внесла 2 млн грн, однако эти расходы в декларации не отразила.

Также она не задекларировала 6,2 млн грн, которые находились на счетах ее предприятия.

Отдельно в декларации не было сведений о 4,5 млн грн, которые она получила "в долг" от родственников для приобретения имущества.

Общая сумма незадекларированных активов и финансовых обязательств составляет 13,2 млн грн.

Что инкриминируют

Сообщается, что депутату инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).