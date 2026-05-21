Депутата и двух должностных лиц местных советов приговорили к штрафам за сокрытие доходов, - НАПК

Суды в Черновицкой, Сумской и Львовской областях привлекли к ответственности депутата и двух должностных лиц местного самоуправления за внесение недостоверных сведений в декларации. Нарушения были выявлены НАПК в ходе проверки полноты декларирования.

об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Чиновница в Черновицкой области

Выжницкий районный суд Черновицкой области признал виновной чиновницу поселкового совета в Черновицкой области по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (внесение недостоверных сведений в декларацию). В декларации за 2023 год женщина не указала квартиру в столице площадью 43 кв. м. стоимостью более 3 млн грн. Ее приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности сроком на один год.

Депутат сельсовета в Сумской области

Роменский горрайонный суд Сумской области признал виновным депутата Хмелевского сельского совета в совершении административного правонарушения за внесение недостоверных сведений в декларацию. Депутат указал недостоверные сведения в ежегодной декларации за 2024 год на сумму более 1,37 млн грн. Суд наложил на него штраф.





Эколог горсовета во Львовской области

Аналогичное решение принял Дрогобычский горрайонный суд Львовской области в отношении эколога Дрогобычского городского совета. В его декларации за 2024 год установлены недостоверные сведения на сумму 800 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Украине 814 судебных решений по делам о коррупции вынесли суды в январе-апреле этого года, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны.