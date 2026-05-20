Наказание коррупционеров в этом году: ни одного лишения свободы, только штрафы

В Украине в январе-апреле этого года суды вынесли 814 судебных решений по делам о коррупции, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но при этом почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на Единый реестр коррупционеров, информирует Цензор.НЕТ.

9 из 10 дел в этом году касаются нарушений финансового контроля — то есть проблем с декларациями, несвоевременной подачи документов или ошибок в отчетности.

Так, 742 таких дела были рассмотрены судами за первые 4 месяца 2026 года. Это 91% от общего количества дел о коррупции в этом году.

В то же время дела, непосредственно связанные со взятками, составляют лишь 6% от всех решений. Еще 3% приходится на конфликты интересов.

93% дел в 2026 году — административные. Из 814 решений лишь 52 касались уголовных правонарушений, тогда как 762 были административными.

В НАПК объясняют: такая разница является закономерной. Уголовных коррупционных дел в целом меньше, к тому же их расследование и судебное разбирательство длятся значительно дольше, чем административные производства.

Отмечается, что 2025 год стал рекордным по количеству судебных решений о коррупции и связанных с коррупцией правонарушениях: за весь 2025 год суды вынесли 4 086 решений. Это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

Хотя подавляющее большинство наказаний в 2025 году также завершилось штрафами (97% дел), реестр содержал и значительно более суровые приговоры. В прошлом году суды назначали реальные сроки лишения свободы, общественные работы, ограничение свободы и испытательные сроки.

Самый большой штраф 2025 года — более 1,24 миллиона гривен — получил киевский адвокат, который продавал мужчинам схемы уклонения от мобилизации.

За 15 тысяч долларов он обещал помощь с обновлением данных в ТЦК и фиктивное трудоустройство для бронирования.

Несмотря на масштаб схемы, суд ограничился штрафом и снял арест с Chevrolet Camaro, квартиры, земли и более 1255 кв. м коммерческих помещений.

Зато самый суровый приговор — 10 лет лишения свободы — получил сержант штурмовой роты в Сумской области. Он похищал и продавал военную оптику стоимостью более 4,5 млн грн, в частности, тепловизоры и бинокли ночного видения.

Часть оборудования следователям удалось вернуть военным, однако суд признал преступление особо тяжким из-за присвоения имущества ВСУ во время войны.

