Покарання корупціонерів цьогоріч: жодного позбавлення волі, тільки штрафи

В Україні 814 судових рішень у справах про корупцію винесли суди у січні-квітні цьогоріч, що на 27% менше, ніж за аналогічний період торік, водночас майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Єдиний реєстр корупціонерів, інформує Цензор.НЕТ.

9 із 10 справ цьогоріч стосуються порушень фінансового контролю — тобто проблем із деклараціями, несвоєчасного подання документів або помилок у звітності.

Так, 742 такі справи було розглянуто судами за перші 4 місяці 2026 року. Це 91% від загальної кількості справ щодо корупції цьогоріч.

Натомість справи безпосередньо про хабарі займають лише 6% від усіх рішень. Ще 3% припадає на конфлікти інтересів.

93% справ у 2026 році — адміністративні. З 814 рішень лише 52 стосувалися кримінальних правопорушень, тоді як 762 були адміністративними.

У НАЗК пояснюють: така різниця є закономірною. Кримінальних корупційних справ в цілому менше, до того ж їх розслідування та судовий розгляд тривають значно довше, ніж адміністративні провадження.

Зазначається, що 2025 рік був рекордним щодо судових рішень про корупцію та пов’язаних із корупцією правопорушення: 4 086 рішень винесли суди за весь 2025 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

Хоча переважна більшість покарань у 2025 році також завершилася штрафами (97% справ), реєстр містив і значно суворіші вироки. Торік суди призначали реальні строки ув’язнення, громадські роботи, обмеження волі та іспитові строки.

Найбільший штраф 2025 року — понад 1,24 мільйона гривень — отримав київський адвокат, який продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації.

За 15 тисяч доларів він обіцяв допомогу з оновленням даних у ТЦК та фіктивним працевлаштуванням для бронювання.

Попри масштаб схеми, суд обмежився штрафом та зняв арешт із Chevrolet Camaro, квартири, землі та понад 1255 кв. м комерційних приміщень.

Натомість найсуворіший вирок — 10 років позбавлення волі — отримав сержант штурмової роти на Сумщині. Він викрав та продавав військову оптику вартістю понад 4,5 млн грн, зокрема, тепловізори та біноклі нічного бачення.

Частину обладнання слідчим вдалося повернути військовим, однак суд визнав злочин особливо тяжким через привласнення майна ЗСУ під час війни.

