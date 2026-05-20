УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10408 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в Україні
1 347 16

Покарання корупціонерів цьогоріч: жодного позбавлення волі, тільки штрафи

У 97% минулорічних справ із реєстру корупціонерів покарання — штраф

В Україні 814 судових рішень у справах про корупцію винесли суди у січні-квітні цьогоріч, що на 27% менше, ніж за аналогічний період торік, водночас майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Єдиний реєстр корупціонерів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

9 із 10 справ цьогоріч стосуються порушень фінансового контролю — тобто проблем із деклараціями, несвоєчасного подання документів або помилок у звітності.

Так, 742 такі справи було розглянуто судами за перші 4 місяці 2026 року. Це 91% від загальної кількості справ щодо корупції цьогоріч.

Натомість справи безпосередньо про хабарі займають лише 6% від усіх рішень. Ще 3% припадає на конфлікти інтересів.

93% справ у 2026 році — адміністративні. З 814 рішень лише 52 стосувалися кримінальних правопорушень, тоді як 762 були адміністративними.

У НАЗК пояснюють: така різниця є закономірною. Кримінальних корупційних справ в цілому менше, до того ж їх розслідування та судовий розгляд тривають значно довше, ніж адміністративні провадження.

Зазначається, що 2025 рік був рекордним щодо судових рішень про корупцію та пов’язаних із корупцією правопорушення: 4 086 рішень винесли суди за весь 2025 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

Хоча переважна більшість покарань у 2025 році також завершилася штрафами (97% справ), реєстр містив і значно суворіші вироки. Торік суди призначали реальні строки ув’язнення, громадські роботи, обмеження волі та іспитові строки.

Найбільший штраф 2025 року — понад 1,24 мільйона гривень — отримав київський адвокат, який продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації.

За 15 тисяч доларів він обіцяв допомогу з оновленням даних у ТЦК та фіктивним працевлаштуванням для бронювання.

Попри масштаб схеми, суд обмежився штрафом та зняв арешт із Chevrolet Camaro, квартири, землі та понад 1255 кв. м комерційних приміщень.

Натомість найсуворіший вирок — 10 років позбавлення волі — отримав сержант штурмової роти на Сумщині. Він викрав та продавав військову оптику вартістю понад 4,5 млн грн, зокрема, тепловізори та біноклі нічного бачення.

Частину обладнання слідчим вдалося повернути військовим, однак суд визнав злочин особливо тяжким через привласнення майна ЗСУ під час війни.

Читайте: Rolex, Dior і тисячі у валюті: Крупі можуть повернути вилучені речі, - "Суспільне"

Автор: 

корупція (5052) суд (11893) Україна (7239) НАЗК (1678)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
країна мрій

крадеш млрд ...віддав млн - чистий перед законом )
показати весь коментар
20.05.2026 11:14 Відповісти
+13
"країна мрій" зелених гельмінтів.
показати весь коментар
20.05.2026 11:14 Відповісти
+3
Краще красти вагонами а не дрібні крадіжки, В-вигідно!
показати весь коментар
20.05.2026 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"країна мрій" зелених гельмінтів.
показати весь коментар
20.05.2026 11:14 Відповісти
країна мрій

крадеш млрд ...віддав млн - чистий перед законом )
показати весь коментар
20.05.2026 11:14 Відповісти
Наговрюєте.... До війни була десятина, зарез третина - бо в країні війна.....
показати весь коментар
20.05.2026 11:37 Відповісти
Краще красти вагонами а не дрібні крадіжки, В-вигідно!
показати весь коментар
20.05.2026 11:17 Відповісти
Корупція, справа в НАБУ, застава, діло в суді, взятка( треба ділитись), штраф, воля, виїзд за кордон, насолода вкраденими коштами. Схема?
показати весь коментар
20.05.2026 11:26 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2026 11:26 Відповісти
потужно
показати весь коментар
20.05.2026 11:26 Відповісти
Який зеленський з моноШоблою арахаміям у ВРУ з разумковим та стефанчуками, за сім років, такі й примітивні імітації покарання ЗЛОДІЇВ/ЗЛОЧИНЦІВ!!!
Вагнерівці, Цемах та беркутня та ціла бригада за чисельністю потікавших служок з 2019 року, можуть це підтвердити разом з ОЗУ кабміндічів!! Єрмак Оманський і татаров та суддівські портнова, мабуть і не зхвильовані????
Виключно дієва люстрація вірьовкою або дроном дешевим цієї поторочі, сприятиме позитивним зрушенням в ККУ!!
показати весь коментар
20.05.2026 11:29 Відповісти
Сволоту Крупу вже майже відмазали, виродки. Країну врятує лише новий Музичко (Саша Білий).
На так званих "правоохоронців" сподіватися марно, доведено часом.
показати весь коментар
20.05.2026 11:30 Відповісти
Вони б і не брали, але ж люди "самі несуть".
Беруть, щоб не образити народ
показати весь коментар
20.05.2026 11:35 Відповісти
У нас менше стали брати хабарів?
показати весь коментар
20.05.2026 11:38 Відповісти
Та яж постійно пишу, що всі ці антикорупційні НАБУ, САП, Спецю антикор. суди - не про боротьбу з корупцією, а про політичний контроль над продажною верхівкою, щоб Україна раптом дійсно не стала незалежною від зовнішніх сил, таких як трампівська мерзенна влада. Корупціонери тікають, потім зливають НАБУ компромат на інших і все ок.
показати весь коментар
20.05.2026 12:06 Відповісти
Бандити самі себе не посадять!
показати весь коментар
20.05.2026 12:53 Відповісти
Корупція привела країну до актуального стану війни - но з нею влада і не збирається боротися: вона її 35 років успішно очолює і експлуатує.
показати весь коментар
20.05.2026 13:03 Відповісти
Як цікаво виходить. На проданих двох схемах адвокат фактично окупив свій штраф, та ще й повернули арештоване майно на кругленьку суму. Напевно не рядовий адвокат, кориш єрмачка. В от довбограй сержант за 4 адвокатських штрафи посидить 10 років у в'язниці. Да здравствуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє. Як казав Остап Бендер - вчіть кримінальний кодекс.
показати весь коментар
20.05.2026 13:34 Відповісти
 
 