Новини Справа Тетяни Крупи
Rolex, Dior і тисячі у валюті: Крупі можуть повернути вилучені речі, - "Суспільне"

Вилучені в колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи кошти та майно можуть бути повернуті або частково конфісковані залежно від рішення суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у публікації "Суспільного" з посиланням на адвокатку Наталію Свірневську.

Що може статися з вилученими активами

За словами адвокатки, у разі закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину всі вилучені кошти та майно мають повернути власникам.

Якщо ж суд ухвалить обвинувальний вирок, остаточне рішення щодо активів прийматиме суд. У такому випадку частину майна можуть конфіскувати в дохід держави, а частину — повернути.

У деклараціях за 2024 і 2025 роки, поданих у 2026 році, Крупа вказала, що частину її активів було вилучено правоохоронцями. Серед них — годинник Rolex, коштовності Dior, а також готівка в доларах, євро та гривнях, що належить їй і її чоловіку.

"Як пояснила адвокатка, у разі закриття справи всі вилучені кошти і майно мають повернути власникам", — йдеться в повідомленні.

Справа Крупи

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
  • 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
  • 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
  • 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
  • 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
  • У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Нічому уже не дивуюсь

в 2019 році був референдум - "ви ЗА збережння етносу нації і держави чи проти" - 75% сказала що проти.

От і все. Ви знали що колись цигани теж мали свою державу в Індії? А потім ходять по світу уже 2000 років.

Ми НА ЖАЛЬ так не будем - нас асимілюють моментально
20.05.2026 01:46 Відповісти
мрак
20.05.2026 02:49 Відповісти
Корупція у величезних розмірах на торгівлі здоров'ям, життям і волею народу України як власна українська мрія, яка найспритніших у цій справі робить людьми понад законами України, які можуть сміливо срати на неї зверху і підтиратися Конституцією.
Мета буде досягнута попри все і прлягає вона в тому, щоб народ змирився з безперспективністю покарання корупціонерів раз і назавжди.
20.05.2026 05:08 Відповісти
 
 