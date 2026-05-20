Rolex, Dior і тисячі у валюті: Крупі можуть повернути вилучені речі, - "Суспільне"
Вилучені в колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи кошти та майно можуть бути повернуті або частково конфісковані залежно від рішення суду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у публікації "Суспільного" з посиланням на адвокатку Наталію Свірневську.
Що може статися з вилученими активами
За словами адвокатки, у разі закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину всі вилучені кошти та майно мають повернути власникам.
Якщо ж суд ухвалить обвинувальний вирок, остаточне рішення щодо активів прийматиме суд. У такому випадку частину майна можуть конфіскувати в дохід держави, а частину — повернути.
У деклараціях за 2024 і 2025 роки, поданих у 2026 році, Крупа вказала, що частину її активів було вилучено правоохоронцями. Серед них — годинник Rolex, коштовності Dior, а також готівка в доларах, євро та гривнях, що належить їй і її чоловіку.
"Як пояснила адвокатка, у разі закриття справи всі вилучені кошти і майно мають повернути власникам", — йдеться в повідомленні.
Справа Крупи
- Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
- Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
- 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
- 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
- Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
- Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
- Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
- 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
- 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
- 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
- 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
- У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.
Мета буде досягнута попри все і прлягає вона в тому, щоб народ змирився з безперспективністю покарання корупціонерів раз і назавжди.