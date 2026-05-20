Rolex, Dior і тисячі у валюті: Крупі можуть повернути вилучені речі, - "Суспільне"

Вилучені в колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи кошти та майно можуть бути повернуті або частково конфісковані залежно від рішення суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у публікації "Суспільного" з посиланням на адвокатку Наталію Свірневську.

Що може статися з вилученими активами

За словами адвокатки, у разі закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину всі вилучені кошти та майно мають повернути власникам.

Якщо ж суд ухвалить обвинувальний вирок, остаточне рішення щодо активів прийматиме суд. У такому випадку частину майна можуть конфіскувати в дохід держави, а частину — повернути.

У деклараціях за 2024 і 2025 роки, поданих у 2026 році, Крупа вказала, що частину її активів було вилучено правоохоронцями. Серед них — годинник Rolex, коштовності Dior, а також готівка в доларах, євро та гривнях, що належить їй і її чоловіку.

Справа Крупи

