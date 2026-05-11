32 прокурори Хмельниччини через суд повертають інвалідність після скандалу з МСЕК, - ЗМІ

Торік після скандалу з керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та масових перевірок прокурорів з інвалідністю 32 прокурори Хмельниччини звернулися до суду для того, щоб оскаржити скасування їм статусу інвалідності. Понад половина з них уже виграли справи та отримує відповідні пенсії.

Про це пише видання NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

Десятки прокурорів повертають собі інвалідність через суд

Зазначається, що перевірку обґрунтованості рішень МСЕК проводить Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, розташований у Дніпрі. Усі прокурори, статус інвалідності яких викликав сумніви, мали пройти там обстеження.

Проте не всі погодилися на перевірку. Наприклад, прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олександр Терлецький, який мав безтермінову інвалідність ІІ групи, не поїхав до Дніпра. Як наслідок, йому автоматично скасували інвалідність та звільнили з посади. Зараз він намагається повернутись на роботу через суд і поновити ІІ групу інвалідності.

Як пише NGL.media, журналісти проаналізували список та виявили, що 32 прокурори з них уже звернулися до Хмельницького окружного адміністративного суду.

Наразі 18 із них отримали позитивні рішення суду та повернули собі інвалідність, у п'яти випадках суд підтвердив законність рішень про скасування статусу.

Чому суди стають на бік прокурорів?

Річ у тому, що у випадку інвалідності I або II групи вони, окрім зарплати, отримують ще й пенсію в розмірі 60% суми місячного окладу і. Базовий оклад прокурора окружної прокуратури зараз складає 52,5 тис. грн, тож пенсія з інвалідності сягатиме майже 30 тис. грн.

Щоправда, існує обмеження на пенсії, які не мають перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність; цього року – це 25 950 грн.

Також, як і інші громадяни з інвалідністю, прокурори мають пільги. Їх набагато складніше звільнити, перевести на іншу посаду, вони мають довшу відпустку. А у разі скорочення у них буде більше шансів не втратити роботу. Окрім того, у випадку звільнення з прокуратури інвалідність може убезпечити від мобілізації, зазначає видання.

У більшості випадків прокурори довели, що документ, на основі якого НДІ ініціював перевірки –– лист ДБР або НАБУ –– не є законним процесуальним документом. Це означає, що експертна комісія інституту не мала права навіть розпочинати перевірку прокурорів. Прокурори підтверджують, що скористались процедурними порушення, щоб скасувати рішення перевірок.

Корупція у МСЕК

