УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12151 відвідувач онлайн
Новини Рішення МСЕК про фіктивну інвалідність Фіктивна інвалідність у прокурорів
7 602 63

32 прокурори Хмельниччини через суд повертають інвалідність після скандалу з МСЕК, - ЗМІ

прокурор

Торік після скандалу з керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та масових перевірок прокурорів з інвалідністю 32 прокурори Хмельниччини звернулися до суду для того, щоб оскаржити скасування їм статусу інвалідності. Понад половина з них уже виграли справи та отримує відповідні пенсії.

Про це пише видання NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Десятки прокурорів повертають собі інвалідність через суд

Зазначається, що перевірку обґрунтованості рішень МСЕК проводить Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, розташований у Дніпрі. Усі прокурори, статус інвалідності яких викликав сумніви, мали пройти там обстеження.

Проте не всі погодилися на перевірку. Наприклад, прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олександр Терлецький, який мав безтермінову інвалідність ІІ групи, не поїхав до Дніпра. Як наслідок, йому автоматично скасували інвалідність та звільнили з посади. Зараз він намагається повернутись на роботу через суд і поновити ІІ групу інвалідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завідувача відділення та лікаря-психіатра затримали за вимагання $25 тис. у пацієнта, який має підстави для інвалідності, - прокуратура Києва. ФОТО

  • Як пише NGL.media, журналісти проаналізували список та виявили, що 32 прокурори з них уже звернулися до Хмельницького окружного адміністративного суду.
  • Наразі 18 із них отримали позитивні рішення суду та повернули собі інвалідність, у п'яти випадках суд підтвердив законність рішень про скасування статусу.

Чому суди стають на бік прокурорів? 

Річ у тому, що у випадку інвалідності I або II групи вони, окрім зарплати, отримують ще й пенсію в розмірі 60% суми місячного окладу і. Базовий оклад прокурора окружної прокуратури зараз складає 52,5 тис. грн, тож пенсія з інвалідності сягатиме майже 30 тис. грн.

Щоправда, існує обмеження на пенсії, які не мають перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність; цього року – це 25 950 грн.

Також, як і інші громадяни з інвалідністю, прокурори мають пільги. Їх набагато складніше звільнити, перевести на іншу посаду, вони мають довшу відпустку. А у разі скорочення у них буде більше шансів не втратити роботу. Окрім того, у випадку звільнення з прокуратури інвалідність може убезпечити від мобілізації, зазначає видання.

У більшості випадків прокурори довели, що документ, на основі якого НДІ ініціював перевірки –– лист ДБР або НАБУ –– не є законним процесуальним документом. Це означає, що експертна комісія інституту не мала права навіть розпочинати перевірку прокурорів. Прокурори підтверджують, що скористались процедурними порушення, щоб скасувати рішення перевірок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До $15 тисяч за фіктивну інвалідність: на Волині викрили лікарів і посередників. ФОТОрепортаж

Корупція у МСЕК

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року в ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • 30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Читайте також: За сприяння посадовців МСЕК незаконно оформив собі інвалідність: викрито прокурора на Черкащині, - ДБР

Автор: 

інвалідність (346) МСЕК (115) Хмельницька область (1074)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Чому суди стають на бік прокурорів?
яке дивне питання
показати весь коментар
11.05.2026 23:50 Відповісти
+27
Нахабні ненажерливі падлюки.
показати весь коментар
11.05.2026 23:46 Відповісти
+27
ну да. это вам не калек, больных и инвалидов через бусификацию мобилизовать...
показати весь коментар
11.05.2026 23:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поголів'я хмельницького заповдника треба зберегти.
показати весь коментар
11.05.2026 23:43 Відповісти
На фронт уродів, штурмувати Покровськ поки не подохнуть!
показати весь коментар
12.05.2026 01:59 Відповісти
Пан такий МРІЙНИК ! В Країні Мрій ЗЕленського таке цікаве життя , але не для всіх !
показати весь коментар
12.05.2026 13:02 Відповісти
Генпрокурора, це не спонукає утікти з отого Офісу, аж за кордон, вроді, як у «відставку»!!?? Кадровики в прокурорських, теж усі «інваліди 1-2 групи і на пенсії» ??? Чекають. що в Українців увірветься терпець їх УТРИМУВАТИ, з такими обійстями-маєтками!!??
показати весь коментар
12.05.2026 10:39 Відповісти
навіщо , ойму тікати , він , сам " плоть і кров" спруту ", троянських кротів ! Батько Кравченко , в 2022 р , отримав паспорт , рашистськоі федераціі В кожного члена спруту " дінастія" по 3 паспорти : РФ, Ізраїля , Австрії
показати весь коментар
12.05.2026 10:58 Відповісти
чи є бог на світі..... чи він карає.....
показати весь коментар
11.05.2026 23:45 Відповісти
сомлеваюсь. бога придумали шобы держать простолюдинов в страхе и подчинении. такое впечатление
показати весь коментар
11.05.2026 23:48 Відповісти
Релігія виявилася настільки зручним і універсальним інструментом, що досі існує.
показати весь коментар
12.05.2026 00:19 Відповісти
Цим, купленим у продажних лікарів МСЕК дивну «інвалідність», тільки вірьовка або дрон, допоможе виправити хибний епікриз….
САШКО БІЛИЙ, виявляється казав правду про цю наволоч прокурорську!!!
показати весь коментар
12.05.2026 01:08 Відповісти
Як бачите, бог на боці держпосадовців та силовиків, а не пожежників чи токарів.
показати весь коментар
12.05.2026 10:09 Відповісти
"Верховний Суд України підтвердив, що процедура мобілізації є незворотною: навіть якщо призов визнано незаконним або протиправним, це не повертає особу до цивільного статусу."

Бачте, не все в нашій правовій державі незворотне.
показати весь коментар
11.05.2026 23:45 Відповісти
Нахабні ненажерливі падлюки.
показати весь коментар
11.05.2026 23:46 Відповісти
Ну й шо далі? Гавкнув-до будки)
показати весь коментар
12.05.2026 09:26 Відповісти
ну да. это вам не калек, больных и инвалидов через бусификацию мобилизовать...
показати весь коментар
11.05.2026 23:46 Відповісти
Чому суди стають на бік прокурорів?
яке дивне питання
показати весь коментар
11.05.2026 23:50 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
показати весь коментар
12.05.2026 10:04 Відповісти
для таких тупих як ти звичайно дивне, але якби ти уважно читало статтю, то зрозуміло б, хоча ти ж тупе.
показати весь коментар
12.05.2026 10:10 Відповісти
Закусюй, дурко 😂
показати весь коментар
12.05.2026 10:27 Відповісти
що ще могло якейсь куйко напейсати.
показати весь коментар
12.05.2026 12:06 Відповісти
Я задоволений тим, що тебе так колошматить.
Не зупиняйся, стукнись ще об стінку тим, що у тебе замість голови
показати весь коментар
12.05.2026 12:09 Відповісти
ти задоволений своєїм дебілізмом, буває, жебалам це властиво.
показати весь коментар
12.05.2026 12:27 Відповісти
Хотів те саме сказати, а люди вже розібрались). Судова ж реформа відбулась. От перші результати. Незалежна судова гілка влади. Їжте.
показати весь коментар
12.05.2026 12:53 Відповісти
Не для того мамуля таку квiточку ростила...

Пілять, цю країну вже ніщо не виправить
показати весь коментар
11.05.2026 23:58 Відповісти
Яку країну, пілять. Шапіто зелене? Мені навіть огидно чути та читати "слава укрЇні" Нема її вже. треба "слава кварталу". "Героям слава" зберігається)
показати весь коментар
12.05.2026 09:25 Відповісти
Якого Куя взагалі інваліди служать в прокуратурі?!
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
Робота дуже важка і травмонебезпечна. Це вам не в забої вугілля добувати або у спеку посеред поля цілий день раком простояти...
показати весь коментар
12.05.2026 00:21 Відповісти
Цікаво...А там пандуси для них є? Чи навкрачках до корита лізуть?)
показати весь коментар
12.05.2026 09:29 Відповісти
от це найкрвще питання, робота ж складна і важка, але інвалідам працювати можна ще й пенсію отримувати, іншим смертним ні.
показати весь коментар
12.05.2026 10:12 Відповісти
Їх усіх треба не на МСЕК, а на ВЛК - там швидко одужують і всі стають здоровими!
показати весь коментар
12.05.2026 00:33 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 00:51 Відповісти
Ну ось..
Вернулося на круги свої...
А тут не" порядок"якись
показати весь коментар
12.05.2026 00:54 Відповісти
Прокурори- самі паскудні та жадібні істоти..
показати весь коментар
12.05.2026 01:09 Відповісти
Не згоден. Зешоблу рівних немає)
показати весь коментар
12.05.2026 09:30 Відповісти
Ось так прокурорські собі формують ВРАДІЇВКУ!! Ну, щоб без обід було…
Які прокурори з «доброчесною інвалідністю», такі й наслідки для них…
Без нарікань…
показати весь коментар
12.05.2026 01:11 Відповісти
На нічого не буде. Мудре зебидло проковтне)
показати весь коментар
12.05.2026 09:32 Відповісти
Так і якунОвощ з шоблою ригоАНАЛІВ думав, поки Українці не сказали їм, ДОСИТЬ!
Так і оті прокурорські з родичами думають, що суддівські від портнова з своїми родичами, теж НЕДОТУРКАНИХ каста!! Але життя та Врадіївка показали, що це не так!! Портнов з ківою, це підтвердили, недочекалися від Українців або вірьовки, або дрона заблукалого…
Третього, їм не дано, бо «інваліди від доброчесності»!!!
показати весь коментар
12.05.2026 10:20 Відповісти
Корупція в судах це наслідок роботи прокуратури.
показати весь коментар
12.05.2026 01:18 Відповісти
Якщо інвалід має інвалідну пенсію -хай відпочиває та лікується, а не паше на роботі! А якщо може працювати, то не потрібна пенсія! Хай вирішують: хворі або ні! Мій дід був інвалідом та не міг працювати, для того держава й назначає пенсію. А у випадку прокурорів-це лазейка для отримування додаткових грошей та інші можливості!
показати весь коментар
12.05.2026 01:22 Відповісти
простим смертим або пенсія або зп, а прокурору і пенсія і зп, є рівні і є рівніші.
показати весь коментар
12.05.2026 10:21 Відповісти
Прокурори стали ухилянтами і мародерами і мають іще утримуватись за рахунок платників податків??? Суддів і прокурорів, треба замінити на штучний інтелект, хватить цих паразитів кормити, да і бюрократії сил оборони пора замінити на штучний інтелект, офіцер що не воює це не офіцер а менеджер завгосп чи директор. Силовики мають на ротацій ній основні всі воювати
показати весь коментар
12.05.2026 04:26 Відповісти
Що це за прокурор, якщо він через суд не поверне собі інвалідність. Якщо він настоящий прокурор, то він оформить собі і учасника бойових дій. Це ж Україна.
показати весь коментар
12.05.2026 04:34 Відповісти
якщо прокурор отримав "інвалідність" незаконно, то це не значить, що скасовувати її можна за якимись писульками, от прокурори цим і скорстались, що було порушено процедуру скасуванння. Ми ж хочемо жити в правовій державі.
показати весь коментар
12.05.2026 10:23 Відповісти
Латинське procurare означає керувати, дбати. Як же про себе не ргосигаrish
показати весь коментар
12.05.2026 06:27 Відповісти
Це не прокурори і судді, а звичайні собі мародери що живуть за принципом - що охороняю те й краду. Пенсійний Закон в країні повинен бути единим для усіх. Чому країна має довічно утримувати суддів, а не вчителів? Тому що суддя може нахабно відсудити собі захмарну пенсію, а у вчителя немає такої змоги? Звертаєшся в Пенсійний Фонд і отримуєш відписку і приписку - якщо ви з чимось незгодні звертайтеся до суду! Так що в Україні ПФ живе за одними законами, а суди за іншими?
показати весь коментар
12.05.2026 06:35 Відповісти
Це не прокурори і судді, а звичайні собі мародери що живуть за принципом - що охороняю те й краду. Пенсійний Закон в країні повинен бути единим для усіх. Чому країна має довічно утримувати суддів, а не вчителів? Тому що суддя може нахабно відсудити собі захмарну пенсію, а у вчителя немає такої змоги? Звертаєшся в Пенсійний Фонд і отримуєш відписку і приписку - якщо ви з чимось незгодні звертайтеся до суду! Так що в Україні ПФ живе за одними законами, а суди за іншими?
показати весь коментар
12.05.2026 06:35 Відповісти
який нам ***** євросоюз . з такими прокурорами ..інвалідами.. нас туди ще років 50 не візьмуть поки ті ..прокурори.. не виздихають
показати весь коментар
12.05.2026 06:38 Відповісти
Прокурори виздихають прийдуть їхні діти і внуки, теж інваліди. В них же сімейний підряд ще з часів ссср. Судейська мафія.
показати весь коментар
13.05.2026 00:18 Відповісти
Получається крупа невинна? Країна мрій
показати весь коментар
12.05.2026 07:01 Відповісти
-" і сказав йому старий прокурор, ти пацан нормальний не вор,
- просто їсти захотів вкрав яйце і залетів на тюрьму на десять
год строгоча, а пацан його питає за шо?... може якось порешаем
чі шо?... налєтіли мусора порішали всі діла! - розкіздячили лице
за яйце!". " Криптошансон". Гурт Пирятин.👊🤛🤑
показати весь коментар
12.05.2026 07:17 Відповісти
Загальновжівани синоніми слова інвалід-калека, калічний, непрацездатний, прокурор
показати весь коментар
12.05.2026 07:36 Відповісти
Суд не може вирішувати питання медицини
показати весь коментар
12.05.2026 07:41 Відповісти
Це просто жах!! Прокурори - інваліди?? Ненсонс і парадокс! Видайте їм інвалідні візки!!!
показати весь коментар
12.05.2026 09:17 Відповісти
Одне питання: у них інвалідність це - "розумова відсталість".
показати весь коментар
12.05.2026 09:33 Відповісти
Яке тупе скавуління в коментах. Аж страшно за прокурорів стало)
показати весь коментар
12.05.2026 09:34 Відповісти
якщо зняли з посади і відмінили інвалідність , чому не призвали . Наглі штурмовики потрібні
показати весь коментар
12.05.2026 09:37 Відповісти
Стає більш зрозумілим, що може означати роялті в політиці. Це ті самі відкати, трохи складніші і відкладені в часі. Ми вам - закон, а ви нам - спокій.
показати весь коментар
12.05.2026 10:07 Відповісти
Яка ж це глибока жопа... На жаль у цієї країни майбутнього може і не бути...
показати весь коментар
12.05.2026 10:13 Відповісти
Правова система в Україні хромає на обидві ноги.
показати весь коментар
12.05.2026 10:37 Відповісти
Для прокурорів наступило св'ято Св'ятого Йоргена?Бог зціляє калік. А тут навпаки, здоровані стають каліками на папері...
показати весь коментар
12.05.2026 11:56 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 13:04 Відповісти
Акуеть!!!
А судьи кто?
показати весь коментар
12.05.2026 13:10 Відповісти
Про таку подію я дізнався з посилання з укрнет на сайт oboz,ua. Я помітив давно що укрнету подобається посилати на той сайт. Щось їх зв'язує. Але я принципово тим сайтом не користуюся і знайшов цю інформацію на цензор нет. Укрнет на цензорнет не любить посилати.
показати весь коментар
13.05.2026 00:48 Відповісти
 
 